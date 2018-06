Moda Estate 2018: le principali “tendenze” svelate dall’esperta di moda

Quest’anno più che mai, la moda estate 2018 va oltre qualsiasi tipo di aspettativa. Se in Primavera abbiamo prediletto i colori della terra, restano ancora le fibre naturali e il rispetto dell’ambiente, ma molte cose cambiano. NapoliToday ha intervistato la giornalista e fashion blogger napoletana Mariagrazia Ceraso, autrice e fondatrice del blog di moda e viaggi “Venus at Her mirror”, per conoscere tutte le tendenze che caratterizzeranno l’Estate 2018. Vediamole!

Le borse di paglia: sono in assoluto il must-have da non farsi sfuggire! Tonde e con manico piccolo sono le più cool in assoluto, da indossare in città. Tuttavia, i modelli a tracolla, a sacchetto, rigidi come canestri e cestini da pic nic, realizzate in juta, rafia e altre fibre naturali e decorate con pon pon, frange e nappine colorate, e a pochette, sono una più che modaiola alternativa. Non solo di giorno!

Arcobaleno : una cascata di strisce rainbow va a rendere giocosi, brillanti e divertenti gonne, abiti, camicette e top. Giallo, azzurro, arancio, rosso, viola, blu, sulla scia dell'animo carioca della scorsa estate, i colori diventano ancora più forti ma inquadrati in rigide righe. Ossimoro di eleganza ripreso dalla disco anni 70-80. Un revival da portare anche in spiaggia!

Fasce carioca : a proposito di colori, le fasce per capelli, messe a turbante o che raccolgono importanti chinon e code di cavallo, rappresentano l'accessorio per eccellenza per l'estate. Che abbiano fantasie astratte, maxi fiori o geometrie, l'importante è abbinarli a orecchini maxi e folk.

Anni '90: ok per le camicette con maniche a sbuffo e scolli a cuore, per i nodi sotto al seno, per i pantaloni a vita alta in lino (strategici quelli a righe verticali) e poi lei: la polo! Ma attenzione: stavolta viene riproposta in tessuti leggeri o a maglina, nuance raffinate, romantiche fantasie floreali e tessuti preziosi e luccicanti come il lurex. Indossiamola con le gonne midi o mini in jeans!

Sabot: mille varianti per le scarpe che ormai da mesi impazzano nello street wear. Per questa estate vengono riproposti con tacchi decorati e geometrici, scollature "accollate", chiuse in punta, da matrimonio tempestate di cristalli, rasoterra con ricami floreali. Perfetti con abiti leggeri in seta.

