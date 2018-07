Uomini e Donne, Sonia Lorenzini dimagrita rivela il suo segreto di bellezza

Anche Sonia Lorenzini è tra i volti noti della tv che in queste ore sta rispondendo alle domande dei fan attraverso le sue storie Instagram.

In questo periodo a riscuotere particolare attenzione nei follower è la forma fisica smagliante dell’ex tronista di Uomini e Donne, destinataria della curiosità degli utenti che le hanno chiesto come sia riuscita a dimagrire e in quanto tempo abbia raggiunto il risultato sperato.

Sonia ha così spiegato che i chili persi, in realtà, non siano stati tanti rispetto a quando sedeva sul Trono Classico del programma di Maria De Filippi: il merito è dell’allenamento portato avanti grazie al supporto di un personal trainer e di una corretta alimentazione.

“E mi dite che sono troppo magra, quando vi posso assicurare che non è così! In realtà non sono dimagrita nemmeno molto, ma più che altro ho tonificato”, ha ammesso la ex tronista: “ Mi segue il mio super Federico (Personal Trainer) per quanto riguarda gli allenamenti e se lo ascoltassi di più per quanto riguardo l’alimentazione potrei ottenere risultati migliori. Ora lui è partito per l’America e mi ha lasciato sola in balia delle mie debolezze… vedo cibo ovunque…. Ad ogni modo…. Allenamenti, costanza, buona alimentazione!”.

Le fan prendano appunti...