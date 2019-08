Valentina Sampaio è il primo ‘angelo’ trans di Victoria’s Secret

Rivoluzione nel marchio di abbigliamento statunitense Victoria's Secret che nella schiera delle sue top model note come ‘angeli’, accoglie una modella transessuale, Valentina Sampaio, 22enne nata maschio e oggi considerata tra le modelle più acclamate del mondo.

La brasiliana è stata la prima modella transessuale a comparire sulla copertina di Vogue nel 2017, record a cui adesso si aggiunge l’ingaggio di Victoria’s Secret che segna un altro brillante traguardo nella sua carriera di indossatrice. Per il marchio di lingerie la scelta straordinaria di Valentina Sampaio si aggiunge a un altro momento storico per la sua storia, considerando che quest’anno, per la prima volta in 23 anni, non si terrà la famosa sfilata che ha contribuito alla popolarità di Victoria's Secret e di modelle del calibro di Irina Shayk, Gisele Bundchen e Adriana Lima.

La storia di Valentina Sampaio

Nata a Fortaleza, la capitale dello stato di Ceará, nel Brasile Nordorientale, da padre pescatore e madre insegnante, Valentina Sampaio si è sentita una femmina e ha intrapreso il suo percorso di trasformazione appoggiata dalla famiglia che le è sempre stata accanto. A soli 8 anni, ha cominciato a essere seguita da una psicologa che ha accertato clinicamente il suo genere. A 16 anni ha calcato per la prima volta la passerella, avvicinandosi sempre di più alla realizzazione del suo sogno di diventare top model.