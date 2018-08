Venezia 75, sfila la bellezza: dalle trasparenze di Georgina alla sobrietà di Emma | FOTO

La 75esima Mostra del Festival del Cinema di Venezia si conferma la vetrina luccicante attraverso cui osservare le varie star e starlette nel pinnacolo del proprio personalissimo concetto di eleganza.

Anche quest’anno sfilano numerosi sul red carpet della kermesse i personaggi del mondo del cinema nazionale e internazionale, ma anche cantanti, modelle e influencer che, in qualche modo, si sono “guadagnate” l’opportunità di un défilé sotto i flash accecanti dei fotografi.

Dalla raffinatezza di Emma Stone vestita da Louis Vuitton alla sobrietà (forse anche eccessiva) della “nostra” Emma Marrone in un abito di Emporio Armani; dalle trasparenze dell’abito griffato Twinset di Georgina Rodriguez senza Ronaldo allo spacco mozzafiato della "first Lady" Elisa Isoardi, una carrellata delle donne che stanno spiccando per la loro presenza al massimo dello splendore.

