Donatella Versace dice basta alle pellicce: "Non voglio uccidere animali per fare moda"

Svolta storica per la maison Versace che nelle prossime collezioni non realizzerà più capi in pelliccia.

L’annuncio è arrivato per bocca di Donatella Versace, stilista della casa di moda fondata dal fratello Gianni che, in un'intervista al magazine online dell'Economist 1843, ha dichiarato: “Pelliccia? Ne sono fuori. Non voglio uccidere animali per fare moda".

Le intenzioni della designer si allineano con quelle già messe in atto da altre case di moda, come Gucci e Armani, che hanno scelto di bandire le pellicce di animali dalle loro collezioni e di optare, semmai, per quelle sintetiche.

Mimi Bekhechi, direttore dei programmi internazionali della organizzazione no-profit a sostegno dei diritti animal PETA - acronimo di People for the Ethical Treatment of Animals - ha commentato positivamente all’Ansa la decisione: "PETA Stati Uniti ha organizzato interruzioni di sfilata, proteste e una campagna blitz del 2006 in un'epoca quando il nome di Versace era sinonimo di pelliccia, perciò questa notizia è molto ben accolta. La realizzazione di Donatella che è sbagliato prendere a bastonate gli animali e ucciderli con scariche elettriche per la pelliccia è un punto critico per la campagna a favore della moda senza crudeltà, e la PETA non vede l'ora di vedere prossimamente un divieto dell'uso delle pelli da parte di Versace".