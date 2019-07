Moda, tutte pazze per l'abito-tormentone: lo avete anche voi?

Più che una moda, un vero e proprio tormentone. E' il destino toccato ad un abito di Zara, a pois, con maniche lunghe ed orlo volant, che in una manciata di settimane è diventato una mania sul web, tanto da meritare un account su Instagram dedicato. E non solo in Italia, ma in giro per il mondo.

Tutto è nato nel Regno Unito, dove hot4thespot (questo il nome dell'account che vanta già oltre 5mila follower) ha iniziato a pubblicare le foto dello stesso abito a pois visto indosso a donne di ogni età immortalate nei contesti più disparati: mentre fanno la spesa, mentre vanno in bicicletta, bevono un drink o sono intente a fare shopping, a dimostrazione che il capo è super gettonato.

L'abito, lungo fino alla caviglia, è disponibile alla vendita da febbraio ma è solo di recente che ha riscontrato un successo clamoroso. Successo intercettato dalla stylist e designer Faye Oakenfull, che quando si è accorta di quanto stava accadendo ha deciso di aprire un account su Instagram.

Intervistata dal 'New York Times', la stylist ha raccontato di essersi imbattuta nel vestito a Pasqua quando, durante uno shooting fotografico, ha notato che sia l'art director sia la makeup artist si erano presentate sul set indossando lo stesso vestito. Così ha postato la foto delle due sul proprio account Instagram dove è stata sommersa di messaggi da parte di gente comune che aveva comprato lo stesso vestito.

Perché l'abito-tormentone di Zara piace così tanto

Ma cos'è che rende un abito apparentemente anonimo così virale? Probabilmente la silhouette morbida e casual al tempo stesso ma anche il prezzo. 'The Dress', come è stato ribattezzato, costa appena 50 euro. Oltre ad avere una stampa di tendenza (i mitici polka dots impazzano nelle collezioni primavera-estate 2019) il vestito appare poi estremamente versatile: si indossa bene sia coi i tacchi sia con le sneakers, così come sotto al cappotto o col chiodo in pelle. L'unica pecca per chi decidesse di indossarlo è la mancanza di originalità. Ma tant'è. Con 'The Dress' il rischio di passare inosservate sembra scongiurato.