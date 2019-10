I vip si assicurano il corpo: le cifre sborsate per le parti che valgono una fortuna

(Julia Roberts, Instagram)

Vanno bene le qualità attoriali indiscutibili, le attitudini alla posa davanti a fotografi adoranti, il talento eccezionale… Alla fine, però, è inutile fare i vaghi: nel mondo dello spettacolo la fisicità, l’estetica, conta e nemmeno poco, considerando l’avvedutezza con cui i personaggi che lo popolano si preoccupano di assicurare alcune parti del proprio corpo come veri tesori da preservare contro ogni rischio.

E le cifre sborsate sono tutt’altro che irrisorie: secondo un elenco stilato dal Style Corriere, si va dai 27 milioni di dollari pagati da Julia Roberts per mettere dal riparo il proverbiale sorriso ai 900mila di Miley Cirus per la lunga lingua. Insomma, un modo come un altro per dormire sonni tranquilli nel nome del ‘non si sa mai'...

