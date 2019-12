Virginia Raggi all'Opera con un abito a sirena. Vi piace? (FOTO)

Politica e moda si fondono quando si parla di mondanità. Ed è così che la curiosità era tanta attorno alla mise che Virginia Raggi avrebbe sfoggiato in occasione del Vespres Siciliennes di Verdi al Teatro dell'Opera di Roma. In abito lungo, bianco e nero, firmato Silvio Giardina, la sindaca di Roma a partecipato all'inaugurazione. Una gonna lunga con fiori e ramages, un top in velluto sfrondato e scollatissimo la mise indossata dalla prima cittadina, sofisticata ed elegante, accompagnata da una cappa che mette in mostra la sua silhouette. Capelli raccolti e un paio di orecchini di perle e brillanti.

Come riporta RomaToday, non è la prima volta che, all'inaugurazione del Costanzi, Raggi veste uno stilista romano. In principio fu Guillermo Mariotto, il direttore creativo della Maison Gattinoni, poi ci fu Renato Balestra e la scorsa stagione Camillo Bona. Non si è sottratta all'obiettivo dei fotografi e alle domande dei giornalisti. Parsimoniosa nell'eloquio Virginia Raggi ha dimostrato di "essere felice di essere al Teatro dell'Opera per questa prima" ricordando l'impegno del Comune a lavorare per l'istituzione romana di cui è presidente.