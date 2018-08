FOTO | Westfield Milano: nasce il centro commerciale “più grande d’Europa”, tra lusso e negozi

Milano mette a segno un nuovo record in fatto di moda. Inizieranno a fine 2018 e termineranno nel 2021 i lavori per il "Westfield Milano”, il mega centro commerciale che sorgerà nell’area ex dogana a Segrate. Sarà un centro commerciale monstre, secondo i costruttori sarà addirittura il più grande dell'Europa continentale, secondo solo al fratello londinese. E le stime sui visitatori sono impressionanti: ogni giorno ne sono attesi 60mila, 21 milioni ogni anno. All'interno della struttura ci saranno 300 negozi, 50 boutique esclusive, 50 ristoranti di lusso. Oltre a un cinema con 16 sale e 2.500 spettatori.

L'investimento

Come riporta MilanoToday.it, l'investimento — come riportato in un comunicato diramato dal comune — è da capogiro: 1,4 miliardi di euro e genererà 17mila nuovi posto di lavoro, 20mila per l'edilizia. E i primi risultati sono già arrivati: "A settembre — ha spiegato il sindaco Paolo Micheli — apriremo in comune un moderno sportello lavoro, punto di riferimento per tutto il Sud Est Milano, anche e soprattutto per gestire le offerte occupazionali che arriveranno da Westfield, destinate in gran parte ai segratesi".

Ma il vero obiettivo del mall è la vendita: generare vendite al dettaglio per oltre 1 miliardo di euro. Un centro commerciale, ma non solo, le nuove sale Uci diventeranno la passerella per gli attori e saranno la vetrina per le anteprime. Ma il Mall vuole anche candidarsi come location per sfilate, mostre, villaggi estivi e mercatini di Natale.

Tra lusso e grandi marchi

Westfield Milano - ha spiegato il gruppo - accoglierà il meglio del retail italiano e internazionale, proposto in trecento negozi e un “Villaggio del lusso”. Proprio Westfield aprirà la strada italiana a “Galleries Lafayette”, il “department store del lusso” che troverà spazio nel mall.

Spazio, e tanto, ce ne sarà anche per il mega cinema firmato Uci Cinemas: sedici sale di proiezione con un servizio di ristorazione al proprio interno.

A Westfield Milano - ha assicurato il gruppo - non mancheranno poi le ultime novità in materia di tecnologie digitali, shopping e servizi turistici.

In tutto ci saranno trecento negozi, tra cui cinquanta brand italiani e internazionali del lusso e cinquanta ristoranti e locali di alto livello.

Il centro commerciale sarà grande 240mila metri quadrati, che ne fanno - parola del gruppo Percassi al momento della presentazione - “lo shopping center più grande ed esclusivo d’Europa". Accanto alla struttura, infine, sorgerà anche un parcheggio con diecimila posti auto.