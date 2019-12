William e Kate ‘rispondono’ a Harry e Meghan: il Natale degli eredi al trono nella dolce foto di famiglia

Se si volessero cercare messaggi sottesi alla foto scelta da William e Kate per augurare un buon Natale a tutti i follower, almeno due sarebbero le dichiarazioni indirette veicolate dal tenero scatto di fine anno con famiglia al completo (o quasi).

Punto primo: tra i duchi di Cambridge non spira nessuna aria di crisi, la famiglia è più solida che mai e la consorte del secondo erede al trono è talmente sopra a tutto che non compare nemmeno, autrice com’è dello scatto che pone al centro solo i suoi quattro amori.

Punto secondo: Harry e Meghan saranno stati anche originali nel far sbucare dalla loro cartolina di Natale il musetto vispo del piccolo Archie, ma vuoi mettere l’istante che cattura il bacio del papà a terzogenito Luis, la manina premurosa di Charlotte verso il fratellino, la frangetta semplicemente spettinata di George? Qui la famiglia di William e Kate incontra sì l’anticonvenzionalità che rifugge ormai gli schemi delle pose rigide di un tempo, ma nello stesso rassicura i sudditi con la sua presenza ‘sul campo’ (a differenza di Harry e Meghan volati in Canada per il loro primo Natale lontano dai reali) che la stessa regina Elisabetta pare proprio aver voluto sottolineare.

Nel discorso di Natale della sovrana, infatti, è stato notato che dalla sua scrivania di mancava proprio la foto del nipote Harry e della famiglia, mentre compariva quella del padre Giorgio VI, un’altra del figlio Carlo con la moglie Camilla e lo scatto del nipote William sorridente con la moglie Kate e i principini. E anche qui, appare agevolato chi voglia trovare qualche messaggio indirettamente rivolto agli assenti…