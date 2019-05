Yoga facciale, l’ultima moda anti-rughe che allontana la tentazione del “ritocchino”

La pratica potrebbe venire in soccorso di coloro che, temendo anche il più blando ricorso alle tecniche estetiche, hanno già iniziato ad autocommiserarsi, certi di dover arrendersi al tempo che scorre e lascia il suo segno sul viso. E allora, questi arresi all’incedere del tempo, segnino il nome di "face yoga", (“yoga facciale”), l'ultima moda anti-invecchiamento partita dall’Australia per raggiungere ogni parte del mondo e promettere che cinque minuti al giorno bastano per allenare i muscoli del volto e distendere le rughe nel giro di quattro mesi.

Yoga facciale, come funziona

Come riporta il Daily Mail, l'istruttrice australiana di yoga per il viso Orna Binder ha affermato che gli esercizi facciali possono dare risultati anti-età sicuri come un lifting naturale, purché si sia costanti nella routine quotidiana. La graduale distensione delle rughe, il rassodamento delle mascelle e il rafforzamento dei muscoli facciali sono gli effetti conseguiti usando mani e dita come se fossero dei pesi. “Consiglio di non andare oltre i 10 minuti perché capisco che un allenamento lungo può stancare chi decide di praticarlo quotidianamente che se è poco motivato tende ad abbandonare lo yoga facciale”, sottolinea Binder che ritiene sufficiente 5 minuti di ‘allenamento’.

(Di seguito l'intervento in tv di Orna Binder che spiega come effettuare lo yoga facciale)

Yoga facciale contro le ‘zampe di gallina’

Posizionare le dita sotto le sopracciglia, chiudere gli occhi e tirare verso l’alto per 5 secondi sono movimenti utili per appianare le temute ‘zampe di gallina’ purché si ripeta l’esercizio tutti i giorni. Per rassodare i muscoli facciali, poi, bisogna aprire la bocca a forma di “O” così da lavorare sulla parte bassa dell’ovale. Inoltre, grazie alla pratica costante anche la pelle appare più liscia e soda, poiché l’allenamento stimola la circolazione del sangue con la conseguenza che anche le occhiaie possono essere attenuate.

Yoga facciale, cosa dice la scienza

Anche la scienza propende per l’effettivo beneficio dello yoga facciale. “Abbiamo le prove che gli esercizi facciali possono migliorare l’aspetto del viso e ridurre alcuni segni visibili dell’invecchiamento” ha detto Murad Alam, autore principale dello studio condotto dai dermatologi della Northwestern University Feinberg School of Medicine dopo assegnato esercizi facciali a un gruppo di donne e notare i cambiamenti trascorse 20 settimane.