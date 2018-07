Amazon, 1700 nuove assunzioni in Italia entro la fine dell'anno

Punta forte sull'Italia Amazon, garantendo la creazione di nuovi posti di lavoro entro la fine dell'anno.

1700 assunzioni Amazon in Italia

Il colosso dell'ecommerce creerà 1.700 posti di lavoro a tempo indeterminato in Italia entro la fine dell'anno e chiuderà il 2018 con 5.200 dipendenti, contro i 3.500 di fine 2017. Nuove opportunità di lavoro destinate a persone con ogni tipo di esperienza, istruzione e livelli di competenza, dagli ingegneri e sviluppatori di software fino agli operatori di magazzino.

Posizioni aperte

Molte delle posizioni saranno disponibili nei nuovi centri di distribuzione che sono stati aperti nell'autunno 2017 a Passo Corese, in provincia di Rieti, a Vercelli così come nel centro di distribuzione Amazon già esistente a Castel San Giovanni, nel Piacentino, nel Customer Service di Cagliari, nel Centro di Sviluppo di Torino e nella nuova sede direzionale a Milano. Dal 2010 Amazon ha investito oltre 1,6 miliardi di euro per sviluppare le sue attività in Italia.

"Migliorare continuamente i servizi"

"Siamo impegnati a investire in Italia per migliorare continuamente i servizi che offriamo ai nostri clienti", spiega Mariangela Marseglia, Country Manager di Amazon Italia e Spagna che aggiunge: "Nel 2018 1.700 nuovi dipendenti rafforzeranno i nostri team italiani per assicurare ai nostri clienti consegne più veloci, una selezione più ampia e maggiore convenienza".

Sulla sezione Jobs di Amazon.it verranno fornite nei prossimi mesi tutte le informazioni utili.