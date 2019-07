Due euro per la scelta del posto, Trenitalia ribatte: "È gratuita per pendolari e clienti fedeli"

"La scelta del posto rimane del tutto gratuita per pendolari e clienti più fedeli, in particolare per i viaggiatori che acquistano il biglietto con tariffa Base, per tutti gli abbonati, per le persone a ridotta mobilità e con disabilità, per coloro che acquistano l’offerta Bimbi gratis, per le o, comitive, per i viaggiatori nel livello di servizio Executive, per i clienti corporate e per i possessori di CartaFRECCIA Platino e Oro". Così Trenitalia ribatte alle polemiche sui 2 euro per la scelta del posto sui treni.

Trenitalia: "2 euro per scelta del posto è solo un'opzione"

La scelta del posto ha invece un costo di due euro "limitato alle tariffe scontate e alle altre tipologie di biglietto" spiegano da Trenitalia. "Inoltre, nel caso in cui non venga fatto ricorso all’opzione – che mira ad ottimizzare il processo di distribuzione dei posti a bordo, con l’obiettivo di rispondere al maggior numero di richieste dei passeggeri – il posto a sedere è assegnato automaticamente".

Il Codacons ritiene tale novità un rincaro delle tariffe a danno degli utenti delle ferrovie, e annuncia di voler presentare un esposto all’Antitrust e al presidente dell’Autorità dei trasporti, Andrea Camanzi, affinché intervengano per valutare la correttezza dell’operato di Trenitalia. Per l’associazione infatti il sovraprezzo di 2 euro per la scelta del posto appare "un atto abnorme in quanto, a differenza degli aerei, sui treni non esistono elementi che differenzino in maniera sostanziale un posto dall’altro, tali da giustificare un incremento del costo del biglietto di 2 euro".