Il 2019 inizia con 26 euro in meno a famiglia

Ventisei euro in meno a famiglia. Tanto costerà secondo l’Unione Nazionale Consumatori il rincaro delle tariffe del gas di cui abbiamo dato notizia già ieri. Gli aumenti, pari al 2,3%, scatteranno dal 1° gennaio 2019. Ma prima di alzare gli occhi al cielo sappiate che poteva andare anche peggio. La buona notizia infatti è che la bolletta della luce non subirà rincari, nonostante il costo degli oneri di sistema sia lievitato del 5%. Del resto che il costo di questi oneri sarebbe aumentato nel 2019 era noto già da tempo (ne abbiamo scritto qui), visto che per tutto il 2018 l’autorità Arera ha congelato il costo di queste voci per limitare gli aumenti in bolletta.

Bolletta del gas, aumenti dal 1° gennaio 2019

Per quanto riguarda l’elettricità l’aumento degli oneri di sistema (+ 5%) sarà controbilanciato per i primi mesi del 2019 dal calo della componente a copertura dei costi per l'approvvigionamento della materia prima (-5,32% sulla spesa della famiglia tipo). In tal modo il costo dell’elettricità resterà quasi invariato. Secondo l’Unione Nazionale Consumatori, per una famiglia tipo l'aggiornamento delle tariffe annunciato dall'Arera significherà un aumento di 26,3 euro per il gas e un calo di 50 centesimi per la luce. Sostanzialmente si tratta di "una maggior spesa complessiva di 25,8 euro".

Per Marco Vignola, responsabile del settore energia di Unc, si tratta di "un'ottima notizia! Considerato che, per la luce, avevamo in eredità un rialzo del 9%, pari per una famiglia tipo a 50 euro in più su base annua, si tratta di un calo inatteso e gradito. L'Authority, come da noi richiesto nei giorni scorsi, ha saggiamente spalmato nel tempo il ripristino di tutti gli aumenti bloccati nei dueprecedenti trimestri con l'operazione scudo. Da qui la bella novità di oggi".

Bollette luce e gas, cosa sono gli oneri di sistema

Ricordiamo che gli oneri di sistema nulla c'entrano con il costo del gas o dell’energia. Si tratta infatti di voci varie quali "oneri nucleari", "agevolazioni per il settore ferroviario", "enti locali che ospitano impianti nucleari", "agevolazioni alle industrie energivore".

La componente più consistente tra gli oneri di sistema è rappresentata dalla componente A3: si tratta di un onere che va a finanziare gli incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate. La componente A2 invece "è destinata alla copertura dei costi per lo smantellamento delle centrali nucleari dismesse (Latina, Caorso, Trino Vercellese, Garigliano)".

Bollette, così il costo degli oneri è aumentato dal 2008 ad oggi

(Infografica Codacons)