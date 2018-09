3 torna on air con Giorgio Chiellini e la ‘Super Fibra’

3 torna in TV con uno spot dedicato a ‘Super Fibra’, la nuova offerta Internet super veloce per la casa, che rafforza il posizionamento del marchio come leader nelle scelte tecnologiche e punto di riferimento per le soluzioni più innovative.

Protagonista, ancora una volta, Giorgio Chiellini, ambassador del brand 3, che per l’occasione si moltiplica. In scena, si vedono, contemporaneamente, diverse immagini di Chiellini impegnato in più azioni, tra messaggi, videochiamate, video tutorial sul PC, partite ai videogames sul tablet e allenamenti con le cuffie wireless alle orecchie. Per poi ritrovarsi, tutte insieme, davanti alla Smart TV, giusto in tempo per assistere all’entrata in campo di un altro Giorgio e godersi la partita. Ogni cosa, in casa Chiellini, è connessa grazie alla ‘Super Fibra’ di 3, talmente potente da poter fare tutto ciò che si vuole.

Al centro della comunicazione, l’offerta ‘Super Fibra’ di 3, che, al costo di 19,90 euro al mese, permette di navigare da casa con velocità fino a 1000 Mega. È possibile abbinare a ‘Super Fibra’ l’offerta per smartphone ‘ALL-IN Master’ di 3, per avere minuti e Giga illimitati anche in mobilità, con 5 euro in più al mese.

Lo spot è programmato sulle maggiori reti tv nazionali ed è disponibile sul canale Youtube di 3 Italia.