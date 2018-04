Boeri: “85 miliardi per abolire la Fornero. Reddito di cittadinanza? Meglio il Rei”

Abolire la Legge Fornero è stato uno dei temi chiave della campagna elettorale, ma questa decisone determinerebbe una “doppia iniquità” a carico di chi ha già pagato il costo di quella riforma e delle generazioni più giovani. Ed avrebbe un costo “difficilmente sostenibile dal sistema previdenziale”, portando a “85 miliardi il debito pensionistico” con costi immediati vivi dagli “11 ai 15 miliardi”. Lo ha assicurato il presidente Inps Tito Boeri, ospite di Lucia Annunziata a “In mezz’ora in più” su Raitre, secondo il quale sì passare al cosidetto sistema di “quota 100” prospettato dal centrodestra “sarebbe ancora più costoso,con un ammontare di debito pensionistico a 105 miliardi, difficilmente sostenibile”.

Meglio il Rei del reddito di cittadinanza

L’introduzione del reddito di cittadinanza secondo la proposta dei Cinque Stelle “costa fino a 38 miliardi, o se vogliamo essere più ottimisti 35 miliardi”. Lo ha precisato il presidente Inps Tito Boeri, ospite su Raitre a ‘In mezz’ora in più’ di Lucia Annunziata su Rai Tre. Una misura anti povertà che il presidente dell’Inps considera “rischiosa” perche di “possibile disincentivo a essere occupati”. D’altra parte peer Boeri sarebbe “sbagliato introdurre strumenti nuovi”, poichè utile e affidabile è a suo giudizio il Reddito di inclusione a cui auspica vengano riservate maggiori risorse. “Oggi – ha sottolineato il presidente dell’Inps in Italia ci sono circa 4.700.000 persone in condizione di povertà assoluta. Il Rei ne copre 2.500.000: il 50% della platea dei poveri ssoluti. Se aggiungiamo risorse allora potremo coprirne molti di più: bisogna partire da li e potenziarne le risorse”.