Adidas, tagli di fine anno: 500 licenziamenti in Europa (alcuni in Italia)

Il 2019 finisce con una pessima notizia per i dipendenti Adidas di tutta Europa: la multinazionale dell'abbigliamento sportivo ha annunciato un piano di riorganizzazione a livello continentale che prevede il taglio di 500 dipendenti, di cui 41 in Italia: 35 nella sede centrale di Monza e altri 6 tra Roma, Bologna e Padova, per i quali è stata aperta la procedura di licenziamento collettivo. La ristrutturazione coinvolgerebbe in particolar modo il reparto Credito della sede di Monza, le cui funzioni verrebbero trasferite per intero in Portogallo, attuando di fatto una delocalizzazione.

Adidas, tagli anche in Italia: la reazione dei sindacati

Per i dipendenti della sede di Monza si tratta di un deja-vù, visto che già lo scorso anno la sede era stata interessata da un altro piano di riorganizzazione.

Intanto i sindacati ha messo in allarme i sindacati, come confermato alle agenzie di stampa da Matteo Moretti, della Filcams Cgil di Monza Brianza: “Questa riorganizzazione non ci convince, non c’è alcuna ragione per attuare una delocalizzazione del genere. Tanto più se si tiene presente che Adidas non è un’azienda in crisi: nel 2018 i dividendi agli azionisti sono saliti del 45% e in Italia il fatturato è cresciuto del 15%. Le multinazionali hanno una responsabilità sociale nei confronti delle persone che vivono sul territorio in cui operano”.

I sindacati hanno assicurato il massimo impegno per evitare i licenziamenti e mantenere l'attività in Italia, anche se non c'era peggio regalo di Natale che l'azienda potesse fare i propri dipendenti.