Adidas e la "guerra" delle tre strisce: perché potranno essere usate da altri

Il marchio storico con le tre strisce parallele equidistanti non potrà essere usato in esclusiva da Adidas. E' quanto stabilito dal Tribunale dell'Unione europea, che ha confermato la decisione dell'Euipo (l'ente Ue per la proprietà intellettuale), che aveva accolto il ricorso di un'impresa belga, la Shoe Branding Europe. Nel dettaglio, ecco come sono andate le cose. Come riferisce EuropaToday, la ditta belga aveva lanciato una linea di scarpe da ginnastica con delle strisce che, secondo l'Adidas, richiamavano il suo famoso marchio. Da qui la decisione della multinazionale tedesca di registrare un logo a tre strisce presso l'Euipo.

In un primo momento la richiesta era stata accolta, salvo poi venire ritirata nel 2016 su ricorso della Shoe Branding Europe.

Adidas, le tre strisce potranno essere usate anche da altri

Con questa sentenza, il Tribunale Ue conferma la decisione di annullamento. I giudici sostengono che il "marchio in causa non costituisce un marchio a motivi, che consisterebbe in una serie di elementi che si ripetono regolarmente, ma un marchio figurativo ordinario". Secondo il Tribunale, infatti, "le forme di uso che si allontanano dalle caratteristiche essenziali del marchio, come il suo schema di colori (strisce nere su fondo bianco), non possono essere prese in considerazione. Pertanto - si legge ancora nella sentenza - l’Euipo ha escluso numerosi elementi di prova prodotti dall’Adidas sulla base del fatto che riguardavano altri segni, come, in particolare, i segni per i quali lo schema dei colori era invertito (strisce bianche su fondo nero)". L'Adidas - sempre secondo il tribunale dell'Unione europea - non ha dimostrato che "il marchio controverso era stato utilizzato in tutto il territorio dell’Unione e che aveva acquisito, in tutto il territorio dell’Unione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne era stato fatto".

In sostanza, le tre strisce non sarebbero riconducibili all'Adidas, secondo i giudici.

Nella foto qui sotto, i due marchi a confronto.