Tasse più alte per tutti? Rischio stangata dal taglio delle agevolazioni fiscali

L'iva non aumenterà, ma forse solo ritoccata. Il bonus 80 euro non sparirà, ma si sta valutando di trasformalo in uno sconto delle tasse in busta paga. Si cominciano a delineare le linee guida della legge di Bilancio 2019, tra rincorse in avanti e passi indietro dopo gli annunci quasi a tastare il terreno della sostenibilità sociale delle misure.

Perché per Movimento 5 stelle e Lega il primo problema da affrontare da qui a Settembre è rappresentato dal "come trovare i fondi" per dar seguito alle promesse contenute nel contratto di governo.

Il nodo delle coperture riguarda il finanziamento della flat tax ed il reddito di cittadinanza. Il governo ipotizza di tagliare le deduzioni e le detrazioni d’imposta. Allo studio un taglio alle agevolazioni, dall’attuale 19% ad un più modesto 15%, che tuttavia non porterebbe ad un risparmio significativo quanto un "tetto" alle agevolazioni e franchigie che lascerebbe invece al governo 2 miliardi di euro di fondi strutturali.

Quali agevolazioni i contribuenti rischiano di perdere

Ma quali sono dunque le agevolazioni che i contribuenti rischiano di perdere? Come spiegato dal viceministro all'economia Massimo Gravaglia il bonus IRPEF di 80 euro introdotto dal Governo Renzi dovrebbe essere convertito in riduzione fiscale.

Al ministero di via XX settembre si studia un metodo per recuperare 20 miliardi di euro - necessari per far partire l'ambizioso programma di riforme economiche - riducendo o cancellando tout court alcune detrazioni.

Attualmente circa un 3 italiani su 4 fanno ricorso a una o più delle varie detrazioni fiscali in vigore nel nostro Paese. La massa di tax expenditures è davvero sterminata: sono 466 le misure che secondo i calcoli del Mef valgono 54,236 miliardi per il 2018. Dietro l’espressione inglese sono infatti raggruppate varie agevolazioni fiscali che riducono le tasse per alcuni contribuenti: dalle classiche detrazioni e deduzioni d’imposta, passando per i crediti d’imposta (tipicamente riservati alle imprese) per finire con le aliquote ridotte (come quelle per le partite Iva) e le imposte sostitutive (come la cedolare secca sugli affitti).

Tra le misure allo studio vi è la rimodulazione in senso orizzontale di quasi tutte le detrazioni fiscali: mediamente oggi valgono il 19% e il Governo vorrebbe portarle al 15%.

Al 19% rimarrebbe solo le detrazioni di rilevanza sociale, come ad esempio le spese sanitarie e la detrazione degli interessi del mutuo bancario. Altre detrazioni e deduzioni fiscali potrebbero essere completamente abolite poiché considerate socialmente trascurabili: tra queste la detrazione (al 50%) per la ristrutturazione delle piscine domestiche.

Secondo i calcoli del Movimento 5 stelle eliminando tutte le detrazioni che comportano effetti ambientali negativi lo Stato potrebbe incassare 17 miliardi di euro in più ogni anno.

Allo studio anche un tetto massimo all'importo delle detrazioni pari a 75mila euro.

Ma quali sono dunque queste detrazioni e deduzioni, e chi si deve preoccupare di vedere un ritocco al rialzo del prelievo fiscale? Come avevamo già visto la manovra del governo potrebbe portare a maggiori tasse per alcuni italiani. È l'effetto perverso del taglio agli sconti fiscali (o riordino, che dir si voglia) allo studio per finanziare l'introduzione della famosa tassa piatta, la flat tax.

La spesa deducibile è un’agevolazione fiscale sul reddito imponibile, ovvero interviene nel momento in cui vengono applicate le aliquote percentuali (o scaglioni) delle imposte sui redditi.

Rientrano tra le spese deducibili tramite dichiarazione dei redditi i contributi previdenziali versati a casse professionali di appartenenza o all’Inps; gli assegni periodici per il mantenimento del coniuge separato o divorziato; il contributo sugli immobili ai consorzi obbligatori per legge; le erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose, Onlus, organizzazione non governative, università e ricerca; le rendite, vitalizi, assegni alimentari ed altri oneri; i contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare, per un importo non superiore a €. 1.549,37.

La detrazione fiscale è invece un’agevolazione che opera sulle tasse dovute dai contribuenti da cui sono appunto portate "a detrazione" tutte le spese di rilevanza sociale, effettuate e sostenute dal contribuente a suo nome o per conto del familiare a carico.

Rientrano tra le spese detraibili le spese sanitarie; le spese per disabili; per l’istruzione secondaria e universitaria; per le attività sportive praticate da ragazzi (euro 210 per ciascun figlio minorenne); i canoni di locazione studenti universitari fuori sede (fino a 2.633,00 euro); asili nido (fino a 632 euro); i contributi versati per il riscatto del corso di laurea; funebri; per intermediazione immobiliare; veterinarie; mutui e prestiti; assicurazione; erogazioni liberali partiti politici, onlus, società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, società di cultura; le spese sostenute per la casa grazie al bonus ristrutturazione; bonus mobili ed elettrodomestici ed ecobonus.

Sempre sul tema del fisco nelle intenzioni del Governo c'è l'idea di accompagnare la manovra fiscale con un pacchetto di riforme tra cui la cosiddetta pace fiscale che potrebbe entrare in vigore da gennaio 2019 per consentire ai contribuenti in difficoltà di rimettersi in regola con il fisco. L'ultimo scoglio sta nel trovare il modo di non far sovrapporre la misura alla rottamazione delle cartelle ancora in corso.

Come funziona la pace fiscale? Dovrebbero poter aver accesso tutti coloro che hanno cartelle di Equitalia sino a 100mila euro, sia chi ha contenziosi pendenti nelle commissioni tributarie provinciali (primo grado) e regionali (appello). Per azzerare i contenziosi ed i relativi debiti il Governo sta studiando un sistema di "saldo e stralcio" pari al 15% o 20%, mentre in alcuni casi di particolare difficoltà familiare o aziendale l’aliquota potrà scendere anche al 6% o al 10%.

Secondo i primi calcoli si potrebbero ottenere circa 3,5 miliardi, una "una tantum" certo, ma risorse che possono essere investite in altri punti del programma.

E le pensioni? Il governo sta studiando interventi previdenziali ma seguendo un vincolo preciso, ovvero "che non incidano in modo troppo pesante sulla curva della spesa a medio e lungo termine". Parole che il ministro dell'economia usa per non spaventare i mercati finanziari timorosi che il monte delle riforme previste dal Governo possano far saltare il tappo del debito pubblico, il padre di tutti i guai italiani: un mostro da oltre 2.300 miliardi che secondo Tria può essere "nutrito" grazie a nuove privatizzazioni.