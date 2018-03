Sisma, dal 12 marzo si potranno chiedere le agevolazioni fiscali: ecco come

A partire dalle ore 10 di venerdì 12 marzo 2018 sarà possibile presentare per via telematica al ministero dello Sviluppo economico, le richieste per avere accesso alle agevolazioni in favore delle imprese e dei professionisti localizzati nella zona franca urbana colpita dal sisma centro Italia.

Nella circolare numero 144220 del Mise sono specificate le modalità e termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni per le imprese localizzate nei comuni colpiti dai sismi del 2016 e 2017 nel Centro Italia.

L’intervento prevede la concessione di agevolazioni sotto forma di esenzioni fiscali e contributive in favore di imprese e titolari di reddito di lavoro autonomo (questi ultimi esclusivamente per quanto attiene le esenzioni contributive) che svolgono la propria attività o che la avviano entro il 31 dicembre 2017 nella Zona Franca Urbana Sisma centro Italia.

Zona Franca Urbana: i Comuni

La perimetrazione della ZFU, prevista nel decreto-legge n. 50/2017, comprende il territorio dei Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici. Ecco quali sono i Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e del 30 ottobre 2016 , divisi per Regione.

Abruzzo

Campli (TE)

Campotosto (AQ)

Capitignano (AQ)

Castelli (TE)

Civitella del Tronto (TE)

Cortino (TE)

Crognaleto (TE)

Montereale (AQ)

Montorio al Vomano (TE)

Rocca Santa Maria (TE)

Teramo

Torricella Sicura (TE)

Tossicia (TE)

Valle Castellana (TE)

Lazio

Accumoli (RI)

Amatrice (RI)

Antrodoco (RI)

Borbona (RI)

Borgo Velino (RI)

Cantalice (RI)

Castel Sant’Angelo (RI)

Cittaducale (RI)

Cittareale (RI)

Leonessa (RI)

Micigliano (RI)

Poggio Bustone (RI)

Posta (RI)

Rieti

Rivodutri (RI)

Marche

Acquacanina (MC)

Acquasanta Terme (AP)

Amandola (FM)

Apiro (MC)

Appignano del Tronto (AP)

Arquata del Tronto (AP)

Ascoli Piceno

Belforte del Chienti (MC)

Belmonte Piceno (FM)

Bolognola (MC)

Caldarola (MC)

Camerino (MC)

Camporotondo di Fiastrone (MC)

Castel di Lama (AP)

Castelraimondo (MC)

Castelsantangelo sul Nera (MC)

Castignano (AP)

Castorano (AP)

Cerreto D’esi (AN)

Cessapalombo (MC)

Cingoli (MC)

Colli del Tronto (AP)

Colmurano (MC)

Comunanza (AP)

Corridonia (MC)

Cossignano (AP)

Esanatoglia (MC)

Fabriano (AN)

Falerone (FM)

Fiastra (MC)

Fiordimonte (MC)

Fiuminata (MC)

Folignano (AP)

Force (AP)

Gagliole (MC)

Gualdo (MC)

Loro Piceno (MC)

Macerata

Maltignano (AP)

Massa Fermana (FM)

Matelica (MC)

Mogliano (MC)

Monsapietro Morico (FM)

Montalto delle Marche (AP)

Montappone (FM)

Monte Rinaldo (FM)

Monte San Martino (MC)

Monte Vidon Corrado (FM)

Montecavallo (MC)

Montedinove (AP)

Montefalcone Appennino (FM)

Montefortino (FM)

Montegallo (AP)

Montegiorgio (FM)

Monteleone (FM)

Montelparo (FM)

Montemonaco (AP)

Muccia (MC)

Offida (AP)

Ortezzano (FM)

Palmiano (AP)

Penna San Giovanni (MC)

Petriolo (MC)

Pieve Torina (MC)

Pievebovigliana (MC)

Pioraco (MC)

Poggio San Vicino (MC)

Pollenza (MC)

Ripe San Ginesio (MC)

Roccafluvione (AP)

Rotella (AP)

San Ginesio (MC)

San Severino Marche (MC)

Sant’Angelo in Pontano (MC)

Santa Vittoria in Matenano (FM)

Sarnano (MC)

Sefro (MC)

Serrapetrona (MC)

Serravalle del Chienti (MC)

Servigliano (FM)

Smerillo (FM)

Tolentino (MC)

Treia (MC)

Urbisaglia (MC).

Ussita (MC)

Venarotta (AP)

Visso (MC).

Umbria

Arrone (TR)

Cascia (PG)

Cerreto di Spoleto (PG)

Ferentillo (TR)

Montefranco (TR)

Monteleone di Spoleto (PG)

Norcia (PG)

Poggiodomo (PG)

Polino (TR)

Preci (PG)

Sant’Anatolia di Narco (PG)

Scheggino (PG)

Sellano (PG)

Spoleto (PG)

Vallo di Nera (PG)

Ecco invece i Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 in Abruzzo:

Barete (AQ)

Cagnano Amiterno (AQ)

Castelcastagna (TE)

Colledara (TE)

Fano Adriano (TE)

Farindola (PE)

Isola del Gran Sasso (TE)

Pietracamela (TE)

Pizzoli (AQ)

Come e quando presentare la domanda

Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere inviate, solo ed esclusivamente per via telematica, al portale dedicato del Mise, raggiungibile a questo link.

I periodi di tempo in cui presentare le istanze saranno i seguenti:

dalle ore 10:00 del 12 marzo 2018 e fino alle ore 12:00 del 27 marzo 2018 per quanto riguarda le domande di accesso alle agevolazioni previste dall'articolo 1, comma 745 della legge di bilancio 2018

dalle ore 10:00 del 4 aprile 2018 e fino alle ore 12:00 del 20 aprile 2018 per quanto attiene le domande di accesso alle agevolazioni previste dall'articolo 1, comma 746 della legge di bilancio 2018.

Per i modelli e tutte le informazioni riguardabti questo tipo di agevolazioni, è possibile consultare la pagina dedicata sul sito del ministero dello Sviluppo econonico, contentente ogni tipo di informazione.