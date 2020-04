Nasce AIFI channel: aggiornamenti su fisioterapisti e covid-19, corsi di formazione e interviste a operatori in prima linea

L'attuale periodo di emergenza sta rivoluzionando le giornate, il modo di comunicare, di formarsi, di condividere esperienze di tutti, e tra gli altri anche dei professionisti della salute. Per rispondere in modo nuovo ed efficace alle necessità di confronto professionale e di aggiornamento sulle quotidianità ed emergenze, l'Associazione Italiana Fisioterapisti-A.I.FI. ha creato A.I.FI. Channel un appuntamento di web-television disponibile in diretta streaming sul sito web dell'Associazione (aifi.net).

Il progetto A.I.FI. Channel si configura come un autentico web-palinsesto settimanale di news, interventi, interviste ed esperienze condivise.

“E' un progetto che abbiamo ideato e realizzato proprio per rendere questo periodo emergenziale ricco di opportunità per chi opera come fisioterapista”, specifica il coordinatore del progetto, Andrea Piazze, presidente del GIS Fisioterapia Sportiva in seno ad A.I.FI., “Crediamo che in questa modalità digitale e interattiva riusciremo a portare la nostra Associazione oltre i confini dell'attuale emergenza e clausura forzata. Sappiamo che quello che viene realizzato a partire da oggi come prodotto web permette di portare su vasta scala le esperienze, le notizie e le problematiche che la nostra professione sta vivendo, lanciandoci così nella sperimentazione di uno spazio video-digitale che giunge al cuore della quotidianità di tutti i nostri associati”.

Per avviare A.I.FI. Channel, l'Associazione ha creato un vero gruppo di lavoro professionale all'interno del quale vengono identificati i temi e gli interlocutori che settimanalmente vengono coinvolti nella programmazione video, con un forte supporto dei canali social di A.I.FI.

Il Palinsesto complessivo di A.I.FI. Channel è programmato con format specifici

- ogni lunedì alle 13.00 , FLASHNEWSFT, con 10 minuti di programma in cui vengono presentati i programmi della settimana, le notizie dal mondo dei fisioterapisti, i consigli di tipo formativo;

- ogni martedì alle 17.00 , è previsto l'appuntamento con VIPRESENTOLAMIATESI in cui uno studente del Corso di Laurea ed uno studente del Master presentano il loro percorso di studi e illustrano temi e obiettivi della tesi universitaria;

- ogni mercoledì e giovedì alle 17.00 sono previste le interviste di OLTREICONFINIFT e l'approfondimento del FOCUS;

- ogni venerdì sera alle 21.00 , appuntamento con la Tavola Rotonda denominata “Resto a casa con A.I.FI.”, con la moderazione del vicepresidente A.I.FI., Simone Cecchetto, che dialogherà con alcuni ospiti e relatori, affrontando topic specifici scientifici.

Tutto il programma complessivo del canale è stato presentato durante la prima trasmissione condotta venerdì 3 aprile da Andrea Piazze insieme a Damiano Guidi e Filippo Oliva (anche loro professionisti del GIS Sport-A.I.FI.). All'interno di questo primo appuntamento è stato soprattutto presentato il Corso FAD incentrato al ruolo del fisioterapista nella gestione dei pazienti COVID-19, ovviamente uno dei percorsi di training maggiormente richiesti dai fisioterapisti italiani.

La prima puntata di "Resto a Casa con A.I.FI." ha visto anche la partecipazione di Marta Lazzeri, presidente dell'Associazione Riabilitatori dell'insufficienza Respiratoria (ARIR) e con lei sono state approfondite alcune delle tematiche più delicate del periodo attuale di emergenza: come il COVID modifica il sistema respiratorio? Qual'è il ruolo della Fisioterapia Respiratoria nel paziente critico ed acuto? Quali possibili esiti del COVID e cosa monitorare e gestire nel percorso post acuto del paziente?

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Nell'insieme", conclude Andrea Piazze, "A.I.FI. Channel è un progetto multimediale destinato ad essere di riferimento per un ambito professionale che ha saputo prima e più velocemente di tanti altri dotarsi di una piattaforma di comunicazione di contenuti ed esperienze. Siamo convinti come A.I.FI. che in questo modo saremo in grado di continuare a far squadra anche in un periodo che ci priva di quel naturale interscambio personale che da sempre è uno dei maggiori punti di forza del mondo dei fisioterapisti".