Meridiana ora si chiama Air Italy ma si legge Qatar Airways

La nuova Meridiana targata Qatar Airways cambia nome in Air Italy. L'annuncio del nuovo brand è stato fatto a Milano direttamente da Akbar Al Baker, Ceo del gruppo Qatar Airways, che da settembre 2017 detiene il 49% della compagnia Italiana tramite la holding AQA.

Air Italy, concorrenza ad Alitalia

In cinque anni, ha sottolineato Francesco Violante, presidente di Meridiana, la nuova compagnia punta a trasportare 10 milioni di passeggeri, "un numero più che quadruplicato rispetto alle dimensioni attuali", e avrà una flotta operativa di 50 aeromobili. Olbia rimarrà l'headquarter mentre Malpensa sarà l'hub di riferimento per i voli internazionali.

Air Italy doppia sede: Olbia e Malpensa

Alisarda, in precedenza unico azionista di Meridiana e controllata dal fondo dell'Aga Khan, detiene il 51% della holding AQA, mentre il 49% è in mano a Qatar Airways.

Meridiana diventa Air Italy: nuove rotte

Il network si espanderà progressivamente, grazie a destinazioni che andranno ad affiancare le nuove rotte di lungo raggio da Malpensa a New York e Miami, annunciate di recente. Queste due nuove tratte, che saranno inaugurate il prossimo giugno, verranno precedute dalle nuove rotto domestiche, operate in connessione coi voli intercontinentali da Malpensa, in partenza da Roma, Napoli, Palermo, Catania e Lamezia Terme, a partire da maggio.

Il prossimo settembre, inoltre, Air Italy inaugurerà il collegamento Milano-Bangkok, operativo quattro volte alla settimana. Tre ulteriori collegamenti di lungo raggio verranno annunciati entro la fine dell'anno. Il piano include poi il rafforzamento dei voli di corto raggio con l'obiettivo di incrementare in particolare la parte relativa alle connessioni e il raggiungimento, entro il 2022, di 50 destinazioni servite nel corso dell'anno.

Nel 2019, infine, verrà lanciata la prima rotta di lungo raggio della nuova compagnia Air Italy in partenza da Roma.

Air Italy, una flotta di 50 aerei

Sul fronte della flotta di Air Italy, è prevista una crescita fino a 50 aeromobili. Fra questi, nei prossimi tre anni arriveranno venti i nuovi Boeing 737 Max 8 in nuova livrea, il primo dei quali è atteso per aprile 2018. Dalla prossima primavera, inoltre, cinque Airbus A330-200 di Qatar Airways entreranno nella flotta Air Italy e verranno in seguito sostituiti, a partire da maggio 2019, da Boeing 787-8 Dreamliner.