Aldi sbarca in Italia, ecco i primi dieci discount: centinaia di assunzioni entro l'anno

Aldi, la multinazionale tedesca attiva nel settore della grande distribuzione, è pronta a sbarcare sul mercato italiano con 45 punti vendita pensati appositamente per l'Italia. Aldi è presente con oltre 5.900 punti vendita in 11 Paesi e 4 continenti, grazie ai suoi circa 138.800 collaboratori in tutto il mondo, ha annunciato di recente l’apertura di 45 discount in altrettante città del nord Italia entro l’anno.

La catena, leader nell’hard discount in Germania, ha già assunto 880 persone con la prospettiva di chiudere l’anno con più di 1500 assunzioni. Dunque ci sono ancora circa 700 posti ancora da coprire.

Aldi sbarca in Italia, ecco i primi store

In Italia i primi punti vendita apriranno il 1° marzo a Bagnolo Mella (Brescia), Cantù (Como), Castellanza (Varese), Curno (Bergamo), Peschiera del Garda (Verona), Piacenza, Rovereto, San Donà di Piave, Spilimbergo (Pordenone), Trento. La multinazionale si presenta sul mercato italiano puntando sul rispetto della cultura enogastronomica locale. L'assortimento alimentare, appositamente pensato per la clientela italiana, sarà infatti composto per il 75% da prodotti di fornitori locali.

"Per noi è una grande sfida"

"Siamo estremamente orgogliosi di entrare nel mercato italiano, - ha commentato di recente Michael Veiser, Group Managing Director di Aldi - rinomato in tutto il mondo per la sua ineguagliabile cultura enogastronomica. Il nostro impegno nel venire incontro ogni giorno alle esigenze dei clienti italiani - grazie all'attenzione per l'origine, la freschezza e la qualità dei nostri prodotti - rappresenta la nostra più grande sfida. Negli ultimi due anni ci siamo preparati per rispondere al meglio alle richieste della clientela italiana, attraverso un'idea di spesa completamente nuova che, in linea con la nostra filosofia aziendale, pone al centro prodotti selezionati che uniscono qualità e convenienza".

Per maggiori info vi rimandiamo al sito dell'azienda.