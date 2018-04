Un’alimentazione sana è essenziale per il benessere psico-fisico di ciascun individuo. Le cattive abitudini alimentari, infatti, costituiscono uno dei principali fattori di rischio per l’insorgenza di una vasta gamma di patologie croniche.

Un regime alimentare sano deve essere vario ed equilibrato, ovvero deve garantire all’organismo tutti i nutrienti necessari nelle giuste quantità. Una dieta siffatta sarà in grado di prevenire le carenze alimentari e di evitare gli eccessi nutrizionali.

Alimentazione sana: un utile vademecum

Per ritrovare la salute a tavola, è necessario che ogni giorno si garantiscano all’organismo tutti i nutrienti di cui ha bisogno: proteine, grassi, carboidrati, vitamine, sali minerali, sostanze fitochimiche e fibre. Seguendo questa buona norma è possibile realizzare pasti completi, vari e ben bilanciati.

In primo luogo è importante consumare quotidianamente frutta e verdura di stagione in abbondanza: oltre a essere alimenti ipocalorici e sazianti, infatti, essi contengono una elevata quantità di vitamine e sali minerali, sostanze essenziali per la salute e il benessere dell’organismo. Anche il consumo di legumi, sia freschi che secchi, deve essere incrementato; essendo infatti ricchi di proteine vegetali, carboidrati (come amido e fibra), vitamine, sali minerali e acidi organici, essi possono essere considerati uno tra gli alimenti più completi dal punto di vista nutrizionale.

Non possono mancare poi in un regime alimentare sano ed equilibrato, la carne e il pesce. Si tratta, infatti, di cibi insostituibili in quanto solo le loro proteine animali sono provviste di tutti gli amminoacidi essenziali. Proprio per questa ragione si è soliti denominarle proteine ad alto valore biologico. In merito al pesce, inoltre, è opportuno ricordare che esso contiene i famosi Omega 3, ovvero i “grassi buoni”, che sono in grado di prevenire le patologie a carico dell’apparato cardiocircolatorio, il diabete e talune malattie neoplastiche. Il pesce, inoltre, è anche un ottimo alleato delle difese immunitarie dell’organismo. Per quanto riguarda la carne ricordiamo che a quella rossa è bene preferire la bianca, in quanto povera di grassi e più digeribile.

In una alimentazione sana non devono mancare i carboidrati, che rappresentano la principale fonte di energia dell’organismo e che sono fondamentali per il corretto funzionamento del cervello. Ben vengano, dunque, il pane, la pasta e il riso, meglio ancora se integrali.

Quanti pasti al giorno bisogna fare?

Una dieta sana e bilanciata non si ottiene solo con l’introduzione dei giusti alimenti, ma anche adeguandosi a corrette misure comportamentali. Ciò significa effettuare dei pasti regolari e frequenti.

Secondo gli esperti è opportuno mangiare 5 volte al dì: ciò infatti consente di distribuire le calorie in maniera equilibrata nell’arco di una intera giornata. In particolare si consiglia di iniziare con una abbondante colazione, proseguire con una merenda a mezza mattinata, poi il pranzo, uno spuntino pomeridiano e infine la cena.

Va detto, infatti, che un metabolismo costantemente attivo è in grado di bruciare un numero più elevato di calorie, favorendo il raggiungimento e il successivo mantenimento del peso forma.

Naturalmente i cinque pasti effettuati, nel loro complesso, non devono superare il fabbisogno calorico e di nutrienti di cui l’organismo ha quotidianamente bisogno.

Alimentazione sana: ridurre il sale è d’obbligo!

Un’alimentazione sana è senza alcun dubbio un’alimentazione con un ridotto apporto di sodio. Il sale, infatti, è notoriamente un nemico del cuore. Un suo consumo eccessivo, col tempo, può determinare una dilatazione muscolare del tessuto cardiaco e può irrigidire le pareti dei vasi sanguigni, provocando ipertensione e influendo in maniera negativa sulla circolazione. Inoltre il sale in eccesso può favorire la comparsa dell’osteoporosi, in quanto riduce in maniera drastica i livelli di calcio nell’organismo. Un eccessivo consumo di sodio, d’altra parte, è anche tra le principali cause della ritenzione idrica. Ne consegue che è importante ridurre la quantità di sale giornaliera: secondo l’Oms (Organizzazione mondiale della sanità) la dose ideale è di circa 3 o 4 grammi al dì.

Fare il pieno d’acqua è un’abitudine importante!

Per una corretta idratazione è fondamentale bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno e ridurre, nel contempo, il consumo di bevande zuccherate. L’acqua, lo ricordiamo, è necessaria per il corretto svolgimento di tutti i principali processi fisiologici e delle reazioni biochimiche dell’organismo. L’acqua, ad esempio, facilita l’eliminazione delle tossine e dei prodotti di scarto, contrastando in tal modo la ritenzione idrica. Essa, inoltre, è anche in grado di favorire il transito intestinale, prevenendo la stitichezza.

Va detto, infine, che può essere utile bere al mattino, prima della colazione, un bicchiere di acqua a temperatura ambiente, in modo tale da riattivare il metabolismo.

Dieta e attività fisica: un binomio perfetto

Per godere di una buona salute, mantenere il peso forma e avere un corpo tonico, oltre a seguire una buona dieta, è anche necessario effettuare un regolare movimento fisico. Una sana attività, infatti, consente di bruciare i grassi in eccesso e di accelerare il metabolismo, favorendo in tal modo il dimagrimento.

Muoversi quotidianamente, inoltre, rappresenta un toccasana anche per l’umore. Basti pensare che l’attività fisica stimola la produzione di endorfine, degli ormoni proteici prodotte nell’encefalo che riducono la sintomatologia dolorosa e generano una piacevole sensazione di benessere.