Alitalia, ennesimo rinvio: la compagnia aerea vola nell'incertezza

Su richiesta dei Commissari straordinari Alitalia, il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha autorizzato, oggi, la proroga sino al prossimo 15 ottobre del termine per la presentazione dell'offerta vincolante e definitiva per l'acquisizione di Alitalia da parte di Ferrovie dello Stato. Questo al fine di permettere al consorzio acquirente di definire i dettagli del piano di rilancio della compagnia aerea.

Solo lo scorso luglio si dava per fatta la cordata che vedeva Atlantia come partner strategico di Fs. Il consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato valutate le conferme di interesse pervenute, aveva infatti individuato nella holding della famiglia Benetton (che incamera anche Autostrade per l'Italia, ndr) quale partner da affiancare a Delta Air Lines e al Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'operazione Alitalia.

Proprio sulla holding dei Benetton si sono levati fumi oscuri dopo l'ennesimo scandalo che ha visto come protagonisti alcuni dipendenti di Autostrade per presunti falsi controlli di sicurezza. L'anima gialla del nuovo governo è tornato a rullare i tamburi battenti della revoca delle concessioni autostradali, un'operazione che ha finito per affossare la società in Borsa e potrebbe in futuro destabilizzarne i conti.

Da convitato di pietra, l'impegno di Atlantia era stato ampiamente caldeggiato da Delta Airlines e Fs che puntava proprio sull'operatore infrastrutturale per realizzare un'operazione di sistema intermodale. Atlantia infatti è ritenuto un partner strategico in considerazione anche della sua forte presenza nel settore aeroportuale con la controllata Adr che gestisce il più grande hub del Paese, l'aeroporto di Fiumicino.