Alitalia, i 'paletti' di Lufthansa: “Prima i tagli, poi l'accordo”

“Prima di prendere impegno su Alitalia, la gestione commissariale deve attuare una sostanziale ristrutturazione, poi si potrà pensare ad un accordo”: sono le parole contenute in una lettera inviata da Lufthansa al ministro per lo Sviluppo economico, Carlo Calenda.

La prossima settimana ci sarà un nuovo incontro tra le parti e in quella sede, i tedeschi vogliono avere un impegno affinché questi tagli siano realizzati prima di arrivare a una vendita. “Ribadiamo l’interesse per una nuova Alitalia – ribadisce Luthansa -, ma così com’è non ci interessa”.

Tornano in corsa AirFrance-Klm e Delta

AirFrance-Klm e Delta tornano in pista per l’acquisizione di Alitalia. Lo scrive oggi il Sole 24 Ore che cita fonti vicine al dossier. Per quanto riguarda la compagnia aerea transalpina, secondo il giornale finanziario, il suo eventuale impegno sarebbe a fianco di easyJet che ha già presentato una manifestazione d’interesse per il vettore italiano. La compagnia low cost inglese avrebbe a sua volta abbandonato il fondo Cerberus che a questo punto si troverebbe senza una sponda europea.

A favore della nuova compagine formata da AirFrance ed easyJet, prosegue Il Sole 24 Ore, ci sarebbe anche la carta internazionale rappresentata da Delta Airlines, che, insieme ad Alitalia e alla stessa compagnia transalpina, fa parte dell’alleanza Skyteam e che nei giorni scorsi ha dichiarato di essere pronta ad investire due miliardi nelle partnership internazionali, senza peò un intervento diretto nel vettore italiano.