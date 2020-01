Alitalia, la mossa di Lufthansa: "Accordo commerciale" (ma la compagnia brucia 300 milioni l'anno)

Alitalia, la compagnia aerea di bandiera in amministrazione straordinaria dal 2 maggio 2017 dopo l'uscita di Etihad Airway, avrà da domani un nuovo direttore generale: Giancarlo Zeni. Lo ha annunciato il commissario straordinario di Alitalia Giuseppe Leogrande, in audizione davanti alla commissione Trasporti alla Camera su Alitalia, spiegando che Zeni contestualmente lascierà l'incarico di dg a Blu Panorama che ricopriva dal 2009.

"Il compenso per il direttore generale sarà identico a quello percepito in Blue Panorama a 250mila euro lordi annui"

Alitalia, la situazione della compagnia

Zeni si troverà ad avere a che fare con una compagnia aerea che brucia circa 300 milioni di euro l'anno come spiegato dallo stesso commissario straordinario che ha comunque sottolineato i risultati competitivi di Alitalia in termini di puntualità e sicurezza.

"Alitalia è al secondo posto in Europa per puntualità dei suoi voli e al settimo posto al mondo. Inoltre in termini di sicurezza ha ottenuto 7 stelle su sette".

Per Alitalia e i suoi 10.000 lavoratori è un momento strategico dopo il fallimento del consorzio guidato da Ferrovie dello Stato che - senza Atlantia - ha dovuto rinunciare al progetto di rilancio della compagnia aerea. Difficilmente dal Governo arriveranno altri aiuti dopo i due prestiti ponte da 900 milioni e 400 milioni ottenuti per continuare l'operatività.

Alitalia-Lufthansa: la proposta di partnership

In compenso si muove Lufthansa. Il rappresentante della compagnia aerea tedesca, Joerg Eberhart, audito in commissione Trasporti ha teso una mano per una partnership da cui, spiega Eberhart - Alitalia otterrebbe "100 milioni di risultato annuale in più".

Il rappresentate di Lufthansa si è fatto portatore di un'offerta di partnership commerciale "paritaria" per Alitalia confermando altresì in Fiumicino l'hub ideale per la compagnia aerea italiana.

"Una partnership commerciale che avrebbe più vantaggi rispetto a un investimento una tantum. Alitalia e Lufthansa insieme avrebbero una buona opportunità di creare il sistema d'aviazione più forte in Europa in maniera paritaria e in grado di competere a livello mondiale".

Tuttavia occorre - secondo il partner tedesco - un risanamento di ampio respiro che preveda un abbassamento dei costi "con accordi e contratti nei mercati" e un aumento del monte ore per il persone ma prima ancora degli aerei.