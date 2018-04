Alitalia, ci sono tre offerte sul piatto: "Ma prima l'azienda va ristrutturata"

Tempi ancora lunghi per la cessione dell'Alitalia. Alla scadenza di ieri, sono giunte tre offerte preliminari, ma quasi certamente il futuro della compagnia aerea non sarà deciso il 30 aprile, termine ultimo fissato dalla procedura di vendita. Restano in campo Lufthansa ed easyJet che, in una nota, ha confermato di agire in consorzio.

EasyJet ci crede

"EasyJet, come parte di un consorzio - si legge nella nota -, ha presentato oggi una nuova manifestazione di interesse nell`ambito della Procedura di Amministrazione di Alitalia, in linea con la strategia di easyJet per l`Italia. Data la natura del processo - prosegue -, il contenuto dell`offerta rimane confidenziale. Non vi è certezza ad oggi che verrà raggiunto alcun accordo. easyJet intende fornire un ulteriore aggiornamento sul processo se e quando appropriato". Nessuna indicazione è stata data sugli altri componenti del consorzio anche se indiscrezioni di stampa li hanno sempre indicato in Cerberus e Delta, con qualche incertezza sulla possibilità di aggregare anche AirFrance. A questi due si aggiungerebbe la proposta di Wizz Air relativa al corto-medio raggio, settore in perdita di Alitalia.

Il punto sulle offerte

Oggi i ministri competenti, quello dello Sviluppo economico Carlo Calenda, e quello ai Trasporti Graziano Delrio, incontreranno i commissari straordinari dell'Alitalia per fare il punto sulle offerte; il Governo è pronto a fare quel che si deve, ovvero ad emanare un decreto che sposti i termini della cessione al 30 settembre o addirittuta a fine anno. Da questo lato non ci sarebbero eccessive preoccupazioni dal punto di vista della cassa, considerato che si va verso la stagione estiva, tradizionalmente la più profittevole per le compagnie aeree.

E il nuovo Governo?

Resta da capire se le offerte giunte saranno ritenute accettabili, anche se difficilmente la procedura si concluderà senza l'avallo del nuovo Governo che però ancora non si intravvede, soprattutto perché le offerte giunte prevedono una ristrutturazione preliminare al processo di vendita: ossia tagli al personale e alla flotta.