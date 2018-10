Alitalia, cassa integrazione per 1500 dipendenti. Lo spettro della nazionalizzazione

Nuovo ulteriore round di cassa integrazione in vista in Alitalia. Secondo quanto apprende l'Adnkronos da fonti sindacali, la compagnia ha richiesto la prosecuzione della cigs fino al 23 marzo 2019, in continuità con l'attuale regime che scade il 31 ottobre prossimo.

La nuova cassa, che scatta dal primo novembre e 'copre' la stagione invernale, interesserebbe, secondo quanto spiegano le stesse fonti, 1.570 unità 'full time equivalent', di cui 950 addetti di terra e 620 naviganti. Di questi, 100 comandanti, 100 piloti e 420 assistenti di volo.

A questo punto, i sindacati dovranno richiedere l'attivazione dell'esame congiunto della procedura che si svolgerà al ministero del Lavoro. Ad aprile la richiesta di rinnovo da parte dell'azienda era per 1.680 dipendenti (90 comandanti, 360 hostess e steward e 1230 addetti di terra). Al termine del confronto al ministero del Lavoro, la compagnia e le organizzazioni sindacali firmarono un verbale che, rispetto all'iniziale richiesta aziendale, vedeva il numero di addetti ridursi complessivamente a 1480 di cui 1.030 dipendenti di terra, 90 comandanti e 370 assistenti di volo.

L'azienda ha perso 313 MLN di euro in soli 9 mesi mentre le altre compagnie macinano utili. E tra poco scade prestito ponte! pic.twitter.com/AwyaWBwRmF — Andrea Giuricin (@AndreaGiuricin) 4 ottobre 2018

Alitalia: controllo dello Stato non è un tabù

Il ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Luigi Di Maio ha convocato la mattina di venerdì 12 ottobre al ministero le organizzazioni sindacali in merito alla vicenda che coinvolge la compagnia aerea Alitalia.

"Nel prossimo mese abbiamo una vertenza importante su Alitalia - aveva detto il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, a margine della assemblea nazionale della Uilm -Per me non è un tabù che buona parte del controllo sia in mano dello Stato anziché svenderla per fare macelleria sociale. Ovviamente dobbiamo trovare partner privati".