A Natale vince lo spreco: il 20% del cenone finisce nella spazzatura

Allarme spreco a Natale. Con 2,9 miliardi di euro spesi dagli italiani per imbandire la tavola in occasione del cenone della Vigilia e del pranzo del 25, il settore alimentare si conferma il re indiscusso di queste festività. Un trend di spesa in aumento rispetto al 2016, che purtroppo va di pari passo con la crescita degli sprechi alimentari da parte delle famiglie, sprechi che registrano il loro record proprio durante le festività natalizie.

La denuncia arriva direttamente da Codacons, che in un comunicato ufficiale ha diffuso i numeri di questo fenomeno: “Si stima che quasi il 20% degli acquisti alimentari degli italiani in occasione del pranzo e del cenone di Natale finirà in pattumiera – spiega il presidente Carlo Rienzi – In sostanza ogni famiglia sprecherà quest’anno circa 24 euro tra cibi e bevande (in particolare pesce, latticini, dolciumi freschi, ma anche frutta e verdura) che, non potendo essere conservati, andranno a finire nella spazzatura.Ciò a causa di una tendenza ancora forte nel nostro paese ad acquistare più del necessario, specie in occasione delle feste, quando le tavole vengono imbandite con ogni genere alimentare senza però tenere conto dei reali consumi da parte dei commensali.

“E’ evidente come serva diffondere una corretta cultura alimentare tra gli italiani – conclude Rienzi nel comunicato – La recentissima legge Gadda contro gli sprechi ha fatto molto, ma ora è necessario avviare una campagna informativa a tappeto in modo da raggiungere le famiglie e fornire loro indicazioni corrette per ridurre le eccedenze alimentari”.