Tre azioni concrete di Almo Nature a favore di cani, gatti e famiglie

La Finalità della Fondazione è difendere i cani, gatti e salvaguardare la biodiversità attraverso suoi progetti: Companion Animal For Life: per la difesa dei cani e dei gatti; Regenerating Villa Fortuna, Humans&Wildlife ed Impact on Biodiversity: per la salvaguardia della Biodiversità; Almo Nature: per autofinanziarsi attraverso la produzione e la vendita di alimenti naturali di qualità superiore per cani e gatti.

Almo Nature - uno dei progetti della Fondazione Capellino, ente filantropico senza scopo di lucro - destina ogni profitto al sostegno economico dei progetti della Fondazione a favore dei cani, dei gatti e della biodiversità durante l’emergenza Covid-19 e per questo sta sviluppano una serie di azioni solidali:



con i canili e i gattili in emergenza cibo che hanno fatto richiesta di forniture alimentari per i propri ospiti.

con le famiglie in difficoltà economiche fornendo, attraverso le associazioni di carità, sostegno alimentare ai loro cani e gatti affinché non si vedano costrette a separarsi da loro.

con voi e i vostri compagni animali, attraverso la promozione 2+1 omaggio su tutti gli alimenti Almo Nature.

con le piccole attività commerciali che non devono scomparire ma contribuire a far rifiorire le nostre città e le periferie devastate.

Almo Nature ė un progetto che ha una duplice finalità: produrre e vendere alimenti naturali di qualità superiore per cani e gatti e con i profitti* finanziare progetti mirati alla difesa dei cani, dei gatti e alla salvaguardia della biodiversità. Un modello di filantropia unico al mondo.

Companion Animal For Life è un progetto Europeo con una duplice finalità:

collegare ogni cane e gatto alla responsabilità di un umano, chiudere i rifugi o almeno renderli meri luoghi di breve transito per la gestione delle emergenze e eliminare la piaga degli abbandoni e del randagismo.

Sono tre le attività che il progetto mette in campo per conseguire l’obiettivo:

I&R - identificazione e registrazione legale obbligatoria dei cani e dei gatti in un unico registro europeo

AdoptME - campagne di adozione per favorire il progressivo svuotarsi dei rifugi

RespectME - promuovere il rispetto della diversità di specie attraverso la cultura e attraverso norme europee che stronchino gli abbandoni e regolamentino con rigore i passaggi da umano ad umano dei nostri compagni animali.

Humans&Wildlife - è un progetto mondiale che ha come obiettivo la salvaguardia della biodiversità, con particolare attenzione agli habitat dei grandi mammiferi e dei predatori minacciati dall’espansione delle attività umane.

‌

Regenerating Villa Fortuna

Il progetto ha l’obiettivo di sperimentare su di un'area agricola di 20 ha un nuovo modello di agricoltura, replicabile, in grado di produrre cibo e al contempo biodiversità, che non inquini il suolo, l'aria e l'acqua, infine, che sia economicamente competitiva, anche più degli attuali modelli di agricoltura intensiva, esausti ed ambientalmente insostenibili.

La proprietà 100% della Fondazione è situata in San Salvatore Monferrato (Italia). Contemporaneamente all’avvio del progetto agricolo saranno recuperati gli edifici storici del sito, ora in rovina o degradati, per farvi sorgere la cascina agricola, un mini ostello e l’aula magna con la sede della Fondazione.

Impact on Biodiversity

L’obiettivo di Impact on Biodiversity è superare l’attuale valutazione delle attività umane, basata sulla metrica della sostenibilità, con una valutazione nuova basata sulla creazione / distruzione di biodiversità. L’impatto sulla biodiversità deve diventare la misura delle attività e dei comportamenti umani.



La Fondazione lavora su progetti propri e prende in considerazione il finanziamento di progetti di terzi solo se oggettivamente complementari ai propri





Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

*ricavi per vendite da cui sottrarre i costi, gli investimenti e le tasse.