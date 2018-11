Amazon assume: 400 posti di lavoro per la nuova apertura a Casirate

Amazon ha ufficialmente inaugurato il suo nuovo centro di smistamento situato a Casirate d'Adda, in provincia di Bergamo. Annunciata a gennaio, la struttura si sviluppa su una superficie di 34.000 metri quadri e permetterà la creazione di 400 nuovi posti di lavoro entro i prossimi tre anni.

A Giugno si sono svolte le prime selezioni organizzate dal colosso dell’ecommerce Amazon in collaborazione con Adecco e il comune di Casirate d’Adda con l'assunzione di dipedenti per mansioni di magazzino previste nel centro logistico, che sarà, è bene ricordarlo, un hub di smistamento pacchi e non un vero e proprio magazzino merce come per esempio avviene Piacenza.

Amazon apre in provincia di Bergamo

"L'inaugurazione del nuovo sito di Casirate rappresenta un ulteriore passo della crescita di Amazon in Italia - spiega Tareq Rajjal, responsabile di Amazon Transportation per il Sud Europa - come abbiamo annunciato il nostro obiettivo per quest'anno è la creazione di 1.700 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato, per un totale di 5.200 dipendenti".