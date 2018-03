Amazon Prime, aumenti in arrivo: l'abbonamento annuale raddoppia

Amazon Prime diventa più caro. Gli abbonati al servizio hanno già ricevuto una mail che li informa che dal prossimo 4 aprile il prezzo del piano annuale sarà di 36 euro, quasi il doppio rispetto agli attuali 19,90.

Si tratta di un aumento decisamente consistente per il servizio che consente, tra le altre cose, di risparmiare sulle spese di spedizione, in linea con i prezzi praticati da Amazon nel resto d'Europa: in Germania Prime costa 69 euro l'anno, in Francia 49, mentre nel Regno Unito si pagano 79 sterline.

Amazon Prime, aumenti e canone mensile

I clienti che hanno sottoscritto Amazon Prime prima del 4 maggio 2018, hanno però la possibilità di pagare ancora 19,90 per un ulteriore anno di abbonamento, spiega il colosso di Jeff Bezos, mentre il nuovo prezzo di 36 euro sarà applicato solo a partire dal rinnovo nel 2019.

Gli abbonati possono chiedere di essere avvisati via mail prima della data del pagamento e cancellare l'abbonamento a Prime in qualsiasi momento, senza penali.

Con l'aumento, Amazon ha introdotto anche la possibilità però di pagare il servizio con un canone mensile da 4,99 euro.

Cos'è Amazon Prime

Amazon Prime consente un numero illimitato di spedizioni senza costi aggiuntivi, con consegna in 1 giorno lavorativo su due milioni di articoli e in 2-3 giorni su molti altri milioni, e altre agevolazioni per quanto riguarda le spedizioni.

Tra gli altri vantaggi, offerte in anteprime, il servizio Prime Foto (con il quale è possibile archiviare un numero illimitato di foto su Amazon Drive), l'accesso a contenuti Amazon Original e a serie tv in streaming, Amazon Music Unlimited, per ascoltare brani senza annunci né interruzioni.