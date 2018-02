Amministratore di condominio infedele: ecco cosa fare

Come difendersi da un amministratore di condominio infedele? Pochi giorni fa BolognaToday ha riportato la denuncia di un gruppo di condomini vittima di una presunta truffa: l'amministratore che gestiva il complesso di tre palazzine in 4 anni avrebbe accumulato debiti, simulato stipulazioni di polizze assicurative mai fatte e prosciugato il conto comune per poi sparire nel nulla. Ebbene, come scegliere un amministratore di cui fidarsi?

Erika Bertossi, giornalista di BolognaToday, lo ha chiesto Bruno Tonelli, consulente condominiale del Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari (S.U.N.I.A.). L’esperto spiega innanzitutto che non bisogna mai "mai delegare all'amministratore senza controllare: è il controllo da parte dei condomini che può prevenire brutte sorprese".

Come scegliere un amministratore fidato

Detto questo "Scegliere l'amministratore in base ad eventuali conoscenze di amici può essere utile, ma solo se non si rinuncia ad effettuare un confronto fra vari preventivi, tenendo conto che quello più dettagliato, che riporta i costi per le varie attività, opere straordinarie, ecc. è indice di maggiore professionalità e chiarezza. Opportuno pertanto chiedere di aggiungere gli stessi dettagli nei preventivi degli altri amministratori al fine di confrontare preventivi omogenei".

E poi, com’è accennato poc’anzi, bisogna tenere gli occhi aperti:

"Prima di approvare i bilanci consuntivi verificare che tutte le spese sostenute siano documentate in maniera regolare da fatture quietanzate, utili a tal fine nominare dei consiglieri che verificano prima della assemblea. Verificare che i propri versamenti siano stati tutti inseriti in bilancio e che gli eventuali residui attivi dell’esercizio siano presenti nel riporto a credito nell’anno seguente. Controllare anche che le stesse fatture non siano inserite nei bilanci di più anni".

Amministratore infedele: cosa fare

E se abbiamo dei dubbi? In tal caso l'esperto consiglia di rivolgersi ad un consulente o ad un'associazione per fare le verifiche del caso, ma attenzione: è bene farlo prima di approvare il bilancio in assemblea condominiale.

Continua a leggere l’intervista di Erika Bertossi su BolognaToday