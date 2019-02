ANGI e Fondazione Italiani insieme per l’innovazione

Lo scorso mercoledì 20 Febbraio, presso la sede di Fondazione Italiani a Roma, l’Organismo di Ricerca ha siglato un importante accordo di collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Giovani Innovatori (ANGI).

La partnership tra le due organizzazioni nasce dalla volontà di potenziare il comune impegno nella realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione dell’innovazione, nei molteplici ambiti in cui questa può essere applicata.

Nello specifico, l’iniziativa prevede l’adozione di un programma di cooperazione congiunto finalizzato all’elaborazione di nuovi progetti nel campo dell’innovazione, alla formazione tecnico-scientifica ed allo sviluppo di iniziative che possano essere in grado di supportare lo sviluppo delle giovani imprese innovative in Italia e nel mondo.

A sottoscrivere l’accordo sono stati il Presidente di Fondazione Italiani – Organismo di Ricerca, dott. Gennaro Damato, ed il dott. Gabriele Ferrieri, Presidente dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori.

“Il rapporto con ANGI nasce lo scorso Dicembre, quando siamo stati invitati dal Presidente Ferrieri alla cerimonia del Premio Nazionale ANGI.” Questo il commento del Presidente Damato. “Fin dal momento dalla nostra conoscenza, è stato chiaro ad entrambi che la Fondazione Italiani ed ANGI avrebbero potuto sviluppare una sinergia importante su un tema, come quello dell’innovazione, che mai come oggi rappresenta una sfida importante per la nostra società.”

Commenta cosi il Presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri: “Siamo lieti di questa importante partnership raggiunta con un importante realtà come la Fondazione Italiani. ANGI come punto di riferimento per il mondo innovazione, forte dei suoi numerosi successi e traguardi raggiunti fino ad oggi, è pronta a raggiungere nuovi obiettivi e a lanciare molteplici progetti a favore dei giovani e dell’ecosistema innovazione italiano ed internazionale. Grazie al supporto della Fondazione Italiani, ANGI aggiunge un prezioso alleato al suo percorso di crescita e sviluppo, già sostenuto da alcune delle più importanti istituzionali italiane ed europee e dal prestigioso entourage di membri della classe dirigente e della società civile italiana ed internazionale che ogni giorno ci accompagna e ci supporta nella nostra mission.“