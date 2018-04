"Cerco personale con esperienza e professionalità, ma non ragazze grasse"

Esperienza, professionalità, bella presenza richiesta ma non del tutto importante, ma ragazze grasse no. Proprio no. L'annuncio di lavoro di un pasticcere di Brindisi ha scatenato la rabbia sui social network. E' comparso su un sito online specializzato, come riporta BrindisiReport. Postato su Facebook, ha sollevato non poche polemiche, da entrambi i sessi. Perché quella "precisazione" proprio non è piaciuta: c'è chi l'ha considerata offensiva, chi sessista. Sicuramente irrispettosa di chi cerca lavoro e ha da offrire competenza e professionalità.

Dopo uno strafalcione grammaticale ("Cerco un'aiuto pasticciere"), il testo prosegue: “Cerco personale con reale voglia di fa parte di un progetto lavorativo che ci porti a essere numeri uno, cerco esperienza ma soprattutto professionalità”. Quest’ultimo termine - riporta Stefania De Cristofaro su BrindisiReport - è stato scritto in maiuscolo, a voler rimarcare il concetto. Così come in maiuscolo ha scritto quelle due parole successive diventate una bomba sui social. Domanda: da quando l’aspetto fisico, il non essere grassi, è garanzia di professionalità? “Inaccettabile”, sbottano gli utenti Facebook. E quel post rimbalza tra lo sconcerto generale.

"Non volevo offendere": le scuse del pasticcere

Lui, il pasticcere, dopo essere stato bersagliato da telefonate e soprattutto post, si è scusato. Ha ammesso l'errore e ha chiesto di essere perdonato, ricorrendo a un messaggio pubblicato sul suo profilo Facebook, nel quale ha anche spiegato il contesto in cui ha scritto quelle righe: "Lungi da me voler offendere le ragazze grasse", si legge nel post. "Me ne avete dette di tutti i colori. Anche a mia moglie, che in questa storia non c'entra niente", ha scritto il brindisino. "Sappiate accettare le scuse sincere di una persona e finirla con lo show che si è creato". E ancora: "E' facile parlare, senza sapere quali sono le motivazioni di un gesto che compie una persona quando è arrabbiata".

