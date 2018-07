3 e Apple Music: 6 mesi di streaming incluso

3 annuncia un’importante novità per gli appassionati di musica. I clienti 3 che scelgono le offerte ‘ALL-IN’, ‘FREE’ e ‘PLAY 25’ possono infatti accedere gratuitamente, per sei mesi, agli oltre 45 milioni di brani di Apple Music, disponibili ovunque e in ogni momento.

Apple Music, il servizio di streaming musicale in abbonamento che cresce più rapidamente a livello globale, offre ai clienti un incredibile catalogo di oltre 45 milioni di canzoni, senza pubblicità, in streaming o da scaricare per l’ascolto offline, in aggiunta ai brani della libreria iTunes. È possibile creare la propria playlist personale, scoprire quelle, sempre nuove, proposte da Apple Music, e condividere la musica con gli amici. Inoltre, i clienti possono ricevere consigli quotidiani sulla base delle proprie preferenze musicali, ascoltare stazioni radio di ogni genere e guardare in esclusiva video musicali, documentari e concerti degli artisti che più amano. Apple Music include i programmi di Beats 1, un servizio globale di streaming radio. Apple Music è, inoltre, compatibile con iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV, Mac, CarPlay e PC, ma è disponibile anche su Android e Sonos.

Apple Music è incluso, per sei mesi, con le nuove soluzioni ‘ALL-IN’ di 3, disponibili nelle tre versioni ‘Prime’, ‘Master’ e ‘Power’, in promozione a metà prezzo. Con ALL-IN Master, ad esempio, è possibile avere, al costo di 7,5 euro al mese invece di 15, Apple Music per 6 mesi, minuti illimitati e 20 Giga con ‘GIGA Bank’, l'innovativo servizio che consente di accumulare i Giga non utilizzati e di usarli successivamente senza scadenza. Apple Music è inoltre disponibile gratuitamente per 6 mesi con le offerte ‘ALL-IN’ e ‘PLAY 25’ con smartphone e con le soluzioni ‘FREE’, che prevedono sempre un top smartphone incluso. Una volta registrati al servizio, i clienti 3 potranno avere pieno accesso ad Apple Music, per ascoltare i loro artisti preferiti, come Fabri Fibra, Marco Mengoni, Sfera Ebbasta, Elisa e Cesare Cremonini, sia online, in streaming 4G o WiFi, sia offline, dopo averle scaricate.

Il brand 3 rafforza, in questo modo, il proprio posizionamento come marchio leader nelle scelte tecnologiche e ad alto contenuto di innovazione.

“Con questa offerta, il brand 3 si conferma all’avanguardia nel proporre servizi digital-oriented per soddisfare le esigenze dei clienti più attenti alle nuove tecnologie”, commenta Tommaso Vitali, Direttore Marketing B2C di Wind Tre. “Il marchio 3 si distingue sul mercato proprio per le soluzioni orientate al futuro e ricche di Giga, per dare sempre più valore ai nostri clienti. 3 è, infatti, il primo e unico brand di tlc ad aver lanciato in Italia il concetto di ‘Giga illimitati’ per le proprie offerte convergenti. Inoltre, con il servizio ‘Giga Bank’ permette di accumulare i Giga non consumati e di utilizzarli senza scadenza. In questo modo, i clienti 3 possono navigare, chattare, guardare video, ascoltare la musica e utilizzare i migliori servizi innovativi, come Apple Music, senza preoccupazioni”.

Per scoprire di più sulle modalità di sottoscrizione di Apple Music con 3 e per ulteriori informazioni, i clienti possono visitare il sito www.tre.it/apple-music.