C'è un Paese in cui bastano 18 minuti per creare una società: "Altro che l'Italia"

Un altro pianeta rispetto all'Italia. Il paradiso digitale esiste e si trova in Estonia. Nel paese dell'Europa settentrionale, un tempo parte dell'Unione Sovietica, bastano, infatti, solo 18 minuti per costituire online una società e un paio di ore per renderla attiva. Il 99% dei servizi pubblici, inoltre, viaggia su internet. A fornire i dati sulla realtà estone è il consigliere dell'Ambasciata d'Estonia, Urmas Eigla, in occasione del convegno "Italia a tutta fibra".

In Estonia sono più di 2.500 i servizi digitali, di questi ben 1.500 sono servizi pubblici. Inoltre il 98% delle dichiarazioni dei redditi si presenta online. Anche sul fronte della sanità il digitale la fa da padrone: il 99% delle prescrizioni mediche è rilasciato in formato elettronico.

"L'Estonia è poi stata il primo paese al mondo, dal 2005, ad offrire ai cittadini la possibilità di votare via internet", ha spiegato Eigla. L'I-voting, richiede solo 3 minuti e, nelle elezioni locali del 2017, i voti dati via internet sono stati il 31,7%. Anche la firma digitale è largamente diffusa dal momento che equivale in tutto e per tutto a quella su carta. Grazie alla firma digitale si risparmia, poi, un'intera settimana di lavoro per ogni adulto in età lavorativa. Per non parlare dell'impatto ambientale: impilando la carta risparmiata si può costruire ogni mese una torre Eiffel.

"Vi invito a venire a vedere con i vostri occhi come funziona l'E-governance in Estonia", è la conclusione del consigliere dell'Ambasciata del paese della Repubblica estone.