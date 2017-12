Arquata riparte, inaugurata la fabbrica Tod's

Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha partecipato all'inaugurazione del nuovo stabilimento Tod's aperto ad Arquata del Tronto, uno dei Comuni maggiormente colpiti dal sisma dell'agosto 2016. Il premier ha rivolto i suoi ringraziamenti al sindaco e alla famiglia Della Valle: “Questo è un simbolo straordinario, oltre a essere un simbolo è uno stabilimento che ci da una carica di ottimismo perché un territorio ferito così gravemente riparte dal lavoro, dall’impresa, dalla capacità di essere attrattivo e presente sul piano economico e industriale”.

“E’ un simbolo, è un investimento, la dimostrazione che si può investire, è utile, è possibile ed è perfino conveniente investire in questi territori se c’è un clima di collaborazione – ha osservato -. Mi auguro ci siano altri imprenditori che in altre zone colpite dai terremoti seguano questo esempio e facciano sentire la loro presenza. E’ molto importante e credo non sia un caso che venga da un gruppo che è particolare, perché tiene insieme una ostinata e grandissima affezione alle proprie radici, al proprio territorio, alle radici marchigiane della famiglia Della Valle, un legame che non è solo affettivo ma legato alla qualità dei prodotti, e allo stesso tempo è un’impresa globale presente in mezzo mondo”.

Secondo il premier infatti “una delle grandissime potenzialità della manifattura italiana è quella di essere contemporaneamente legata alle radici, al saper fare locale e presente nel mondo. Questo è davvero motivo di grandissima soddisfazione per tutta la comunità di Arquata, che questo legame tra locale e globale sia tradotto in un paio di scarpe che porteranno il marchio Arquata nel mondo. Davvero una grandissima soddisfazione – ha ribadito Gentiloni -. La giornata di oggi ci fa sperare in un futuro in cui grazie al coraggio di chi investe e alle capacità di chi lavora, la qualità quasi artigianale necessaria e con la collaborazione del territorio: un mix vincente che speriamo si estenda ad altre esperienze. Una bella giornata per Arquata che ci fa pensare bene del futuro ma che ci impone di essere ostinatamente presenti nell’impegno in questi territori”, ha concluso.