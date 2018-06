Aruba investe a Roma: 200 posti di lavoro

Trecento milioni di euro di investimento, duecento posti di lavoro. Sono i numeri del nuovo progetto che intende sviluppare a Roma la piattaforma Aruba, leader nei servizi di data center, cloud, web hosting, e-mail, Pec e registrazione domini. Come riporta RomaToday, la costruzione dell’Hyper Cloud Data Center avverrà presso l’area del Tecnopolo Tiburtino (Roma est). Già in fase di progettazione, sarà completato entro la primavera del 2020.

Si tratta del quarto data center italiano di Aruba, che va ad aggiungersi ai due di Arezzo e a Global Cloud Data Center di Ponte San Pietro (BG), inaugurato solo pochi mesi fa. I 4 data center nazionali sono parte di un più ampio network europeo che include oltre all’Italia, Germania, Francia, Inghilterra, Repubblica Ceca e Polonia.

Il data center romano è progettato su un’area di ben 74.000 m²; con questo ulteriore investimento, Aruba intende diventare il principale punto di riferimento nell’ambito dei servizi e soluzioni di data center - fisiche e in cloud - per le imprese, la PA centrale, gli Enti locali e il settore del banking e finance, servendo da vicino tutti i soggetti, siano essi al nord, al centro o al sud Italia.

Stefano Cecconi, amministratore delegato di Aruba, ha commentato: “Siamo orgogliosi di annunciare questo progetto, parte essenziale dello sviluppo della nostra rete nazionale di data center. L’obiettivo è da sempre quello di rispondere alle esigenze dei nostri clienti; lo abbiamo già fatto meno di un anno fa creando Global Cloud Data Center vicino Milano per andare incontro al bacino d’utenza del nord Italia e dell’Europa Centrale, offrendo un polo tecnologico il cui successo ha superato di gran lunga le aspettative. Per questo, ora vogliamo fare lo stesso con Hyper Cloud Data Center di Roma, per dare risposta alle necessità del settore pubblico e delle aziende del centro e sud Italia”.