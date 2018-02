Il lavoro dei sogni per Milka e Oreo: “Cercasi assaggiatori di cioccolato”

Il sogno dei golosi di tutto il mondo diventa realtà: la Mondelez International, multinazionale specializzata in dolciumi, è pronta ad offrire un lavoro per le sedi in Inghilterra come “assaggiatore di cioccolata”. L'annuncio è stato pubblicato direttamente sulla pagina Facebook dell'azienda, che fa capo a realtà come Oreo e Milka: sono aperte le selezioni per un impiego part time a tempo indeterminato per la posizione di 'Sensory Panelists'.

I requisiti

Non è richiesta alcuna esperienza pregressa, ma soltanto un corso da seguire dopo aver superato le selezioni. Quali requisiti servono? Prima di tutto la passione per i dolci, poi obiettività nelle opinioni, il desiderio di provare nuovi prodotti, uno sviluppato del gusto e ovviamente la conoscenza della lingua inglese. Sembra tutto molto facile, ma in realtà si tratta di una posizione di grande responsabilità. I posti a disposizione sono soltanto quattro, ma nelle 24 ore successive alla pubblicazione dell'annuncio sono arrivate migliaia di richieste.