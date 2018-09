Addio alla carta, gli assegni diventano digitali: cosa cambia 

Addio agli assegni di carta. Il processo di digitalizzazione in atto in Italia ha coinvolto anche questa modalità di pagamento, sempre meno utilizzata. Con la procedura CIT (Check Image Truncation) gli assegni cartacei diventeranno un documento digitale, una volta versati in banca

Cos'è l'assegno digitale

L’assegno digitale sostituisce l’assegno originale cartaceo ed ha piena validità ad ogni effetto di legge, riducendo i rischi operativi legati al suo scambio materiale e lavorazione manuale. Lo segnala l’Associazione Bancaria Italiana spiegando, in un comunicato che la CIT non incide sulle modalità di utilizzo e versamento degli assegni da parte dei clienti: l’emissione e la circolazione degli assegni rimangono infatti in forma cartacea, e il versamento avviene presso gli sportelli delle agenzie o presso gli ATM multifunzione come previsto da ciascuna banca. Dal 9 luglio 2018 la CIT è l’unica procedura utilizzabile dalle banche per il pagamento degli assegni.

Come funziona l'assegno digitale

Ecco le cose da sapere e a cui fare attenzione nelle istruzioni dell’Abi: