Assegni familiari, aumentano gli importi erogati dai Comuni: ecco a chi spettano

Aumenta l'importo degli assegni familiari erogati dai Comuni a favore delle famiglie numerose in condizioni economiche disagiate. Il Governo infatti adegua gli aiuti all'inflazione: lo rende noto un Comunicato della Presidenza del Consiglio Dipartimento delle Politiche per la Famiglia del 13 Febbraio in cui illustra gli importi delle prestazioni a carico dei Comuni che possono aggiungersi alle normali tutele riconosciute dall'ordinamento statale.

L'Inps eroga un assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori a carico e un assegno di maternità a coloro che si trovano in situazione di difficoltà economica accertata in base all'indicatore Isee,

Il Governo ha deciso di aumentare gli importi del +1,1% in base ai dati Istat.

Assegni familiari dai Comuni: requisiti

L’assegno che non deve essere confuso con il normale assegno al nucleo familiare in carico allo Stato, viene concesso ai nuclei familiari che rispondon ad alcuni requisiti

devono essere composti dai cittadini italiani o residenti in Europa, dai cittadini di paesi terzi titolari di permesso di soggiorno;

devono essere composti da almeno un genitore e 3 figli minori consanguinei del richiedente o del coniuge o ricevuti in affidamento preadottivo.

Per accedere al beneficio è necessario che il nucleo familiare certifichi un valore Isee di 8.650,11 euro.

Assegni familiari dai Comuni: importi

Gli assegni familiari erogati dai Comuni a favore delle famiglie numerose in condizioni economiche disagiate hanno un valore mensile fisso pari a 142,85 euro per 13 mensilità.

L'assegno viene corrisposto in misura integrale ove l'Isee non risulti superiore a 6.793,06 euro o in misura parziale ove il reddito del beneficiario risulti superiore sino al raggiungimento di tale ultimo importo.

Gli assegni familiari erogati dai Comuni sono cumulabili con qualsiasi altro trattamento di famiglia e non costituiscono reddito ai fini fiscali e previdenziali.

Assegni familiari dai Comuni: come richiederli

Per l'accesso al sostegno l'interessato deve presentare domanda al Comune di residenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, accompagnata da una dichiarazione sulla composizione e sulla situazione economica del nucleo familiare. L'INPS provvede al pagamento dell'assegno con cadenza semestrale posticipata (entro il 15 luglio e il 15 gennaio) per i dati ricevuti dai Comuni almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre.

Assegno di maternità concesso dai Comuni

Le madri che non hanno un lavoro o benché occupate prive di tutela previdenziale obbligatoria, possono fare richiesta al Comune di residenza di un assegno mensile di maternità per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti nell'anno di riferimento.

Gli assegni di maternità, pari 342,62 euro al mese per cinque mensilità, può essere conseguita entro sei mesi dalla data del parto a condizione che il valore Isee del nucleo familiare non risulti superiore a 17.141,45 euro.

Assegno di maternità: i requisiti

L'assegno mensile di maternità spetta alle madri cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie con permesso di soggiorno comunitario per soggiornanti di lungo periodo semprechè risultino residenti in Italia.

L'assegno di maternità non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e viene pagato dall'Inps in unica soluzione con cadenza mensile, non oltre 45 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dai Comuni.