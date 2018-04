Da questo mese in vigore l’assegno di ricollocazione: cosa è e come funziona

Da questo mese per chi è disoccupato scatta una nuova iniziativa, introdotta dal Jobs Act e destinata ai disoccupati che si rivolgono ai Centri per l’Impiego: l’assegno di ricollocazione. L’assegno di ricollocazione è disponibile dal 3 aprile per disoccupati che si rivolgono ai Centri per l’impiego o altri soggetti accreditati e serve a finanziare programmi intensivi di formazione e ricerca di un’occupazione. L’assegno consiste in un voucher di importo tra i 250 euro e i 5000 euro che i beneficiari potranno utilizzare presso i Centri per l’Impiego o i soggetti accreditati che forniscono assistenza per la ricerca di un posto di lavoro. Materialmente, l’importo sarà riconosciuto ai centri, nel momento in cui il disoccupato che si è rivolto a loro trova lavoro.

Il voucher è destinato a disoccupati che percepiscono la Naspi da 4 mesi o più e l’importo dell’assegno varia in base alla difficoltà di reimpiego che il disoccupato presenta e in base al tipo di contratto di lavoro. A seconda del contratto l’importo del voucher sarà:

da 1000 a 5000 euro per contratto a tempo indeterminato (anche apprendistato;

da 500 a 2500 euro per contratto a tempo determinato di almeno 6 mesi;

da 250 a 1.250 euro per contratti a tempo determinato da 3 a 6 mesi (previsti solo per Calabria, Sicilia, Puglia, Campania e Basilicata).

Il voucher deve essere chiesto dal disoccupato, online sul portale dell’Anpal o presso un Centro per l’impiego, mentre il centro cui il disoccupato si è rivolto potrà incassarne il relativo importo solo se procura al disoccupato stesso un’assunzione a tempo indeterminato (anche apprendistato), un contratto a tempo determinato di almeno 6 mesi o di part time al 50%. Il servizio di assistenza da parte dei Centri a cui si rivolge il disoccupato prevede: