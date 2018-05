Assegno di ricollocazione 2018 per disoccupati: attesa e polemiche

"I centri dell'impiego costano tantissimo e sono inutili. Una macchina farraginosa che dà lavoro solamente al 3% dei disoccupati. Una percentuale ridicola, figlia del mancato decollo dell'Anpal, dell'endemica inefficienza dei centri di collocamento pubblici e dello scontro Stato-Regioni. Fattori che inevitabilmente hanno portato al fallimento del piano per le politiche attive del governo". Così il deputato della Lega Claudio Durigon, responsabile lavoro del Carroccio e primo firmatario dell'interrogazione.

"A tal proposito -annuncia- presenteremo un'interrogazione al governo per chiedere quali misure siano effettivamente state adottate per rendere efficienti i centri d'impiego, visti i modesti risultati. Basti pensare all'assegno di ricollocazione, ideato nel 2015 come strumento di reinserimento per i disoccupati che ancora deve partire nonostante le demagogiche previsioni del Pd che lo annunciava attivo già per il 2017". "Per questo nell'interrogazione chiediamo lo sblocco dell'assegno di ricollocazione e la riorganizzazione dei centri per l'impiego con un effettivo efficientemente di risposta tra domanda e offerta", conclude l'esponente della Lega.

Assegno di ricollocazione

È la prima misura di politica attiva del lavoro di livello nazionale, coordinata dall'Anpal e gestita tramite la rete pubblico-privata dei servizi per il lavoro. È destinata alle persone disoccupate che percepiscono la Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI) da almeno quattro mesi. Consiste in un servizio personalizzato erogato da un Centro per l'Impiego o da un soggetto accreditato scelto dal disoccupato, volto al rapido reinserimento nel mondo del lavoro. Dopo la fase di sperimentazione, durante la quale ha potuto accedere all'assegno di ricollocazione solo chi rientrava nel campione preselezionato tra tutti i potenziali beneficiari, da maggio 2018 l'Adr sarà disponibile per tutte le persone aventi diritto.

Assegno di ricollocazione 2018: gli importi

Il voucher è destinato a disoccupati che percepiscono la Naspi da 4 mesi o più e l’importo dell’assegno varia in base alla difficoltà di reimpiego che il disoccupato presenta e in base al tipo di contratto di lavoro. L'importo dell'assegno viene riconosciuto non alla persona disoccupata, ma al soggetto che ha fornito il servizio di assistenza alla ricollocazione e solo se la persona titolare dell'assegno trova lavoro. A seconda del contratto l’importo del voucher sarà:

da 1000 a 5000 euro per contratto a tempo indeterminato (anche apprendistato);

da 500 a 2500 euro per contratto a tempo determinato di almeno 6 mesi;

da 250 a 1.250 euro per contratti a tempo determinato da 3 a 6 mesi (previsti solo per Calabria, Sicilia, Puglia, Campania e Basilicata).

Come richiederlo

Il voucher deve essere chiesto dal disoccupato, online sul portale dell’Anpal o presso un Centro per l’impiego, mentre il centro cui il disoccupato si è rivolto potrà incassarne il relativo importo solo se procura al disoccupato stesso un’assunzione a tempo indeterminato (anche apprendistato), un contratto a tempo determinato di almeno 6 mesi o di part time al 50%.

