Le banche ammettono: "Draghi ha salvato l'Italia, rischi da nazionalismo mediterraneo"

La politica monetaria della Bce di Mario Draghi "ha salvato" l'Italia nel gestire il debito pubblico. Lo ha sottolineato il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, all'assemblea annuale dell'associazione bancaria.

"La Bce di Mario Draghi ha garantito tassi assai bassi che, penalizzando le banche, hanno favorito la ripresa e salvato la Repubblica nella gestione del debito pubblico il cui peso, altrimenti, sarebbe caduto fiscalmente e drammaticamente sulle imprese e sulle famiglie italiane".

"Il peso maggiore della crisi - ha sottolineato Patuelli - l'hanno sostenuto le banche, compresse dalla crisi, da tassi infimi e da norme in continuo mutamento, talvolta anche da eccessi di burocratizzazione che non servono all'Europa".

Secondo Patuelli l'Italia deve partecipare di più all'Unione Europea, per evitare che l'economia del paese finisca "nei gorghi di un nazionalismo mediterraneo".

"Per diminuire la pressione fiscale si deve ridurre il debito pubblico".

Bankitalia, il monito di Visco: "Non lasciare a giovani debito"

Nelle scelte di politica economica "servono prudenza e lungimiranza, per evitare tensioni o possibili crisi e per non lasciare in eredità agli italiani di domani un debito più elevato e un reddito più basso". È il monito del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, all'assemblea annuale dell'Abi.

"Le riforme hanno perso slancio e l'Italia oggi sarebbe più vulnerabile se ci fosse una nuova crisi".

"In Italia - ha sottolineato Visco - le riforme hanno perso slancio per i timori sui costi, spesso immediati, e i dubbi sui benefici, che maturano gradualmente e con tempi relativamente lunghi. In queste condizioni, davanti a una nuova crisi saremmo oggi molto più vulnerabili di quanto lo eravamo dieci anni fa".

Il governatore della Banca d'Italia ha sottolineato come in Italia, al pari delle principali economie, l'attività economica ha rallentato nella prima metà del 2018. Secondo il governatore la scenario di una crescita superiore all'1% " presuppone un orientamento monetario accomodante, condizioni finanziarie distese e un contesto globale favorevole" mentre negli ultimi mesi, come osserva Visco, "sono notevolmente saliti i rischi connessi con la politica protezionistica degli Stati Uniti e con i contrasti che su diversi fronti si registrano nelle relazioni tra i Paesi dell'Unione europea".



Visco ha tuttavia rilevato che la fiducia delle famiglie e delle imprese "si mantiene su livelli elevati" e ha detto che "indicazioni positive provengono anche dall'espansione dei prestiti bancari e dal miglioramento del mercato del lavoro".

"Sebbene la disoccupazione resti ancora al di sopra del 10%, l'occupazione ha superato i valori massimi osservati prima della doppia recessione".

Visco invita il Governo a rimuovere "gli ostacoli all'attività di impresa, all'innovazione, alla corretta allocazione delle risorse che discendono da rigidità e ritardi nei servizi pubblici".

"E vi è certamente bisogno di investimenti pubblici, da selezionare ed eseguire con la massima efficienza. Deve proseguire l'impegno a rafforzare il sistema bancario, soprattutto nella componente degli istituti di minore dimensione, e a rimuovere i freni strutturali alla crescita potenziale dell'economia".

Tria: "Risanamento indispensabile per fiducia dei mercati"

"L'equilibrio dei conti pubblici è necessario per rispettare gli impegni europei e per mantenere la fiducia dei mercati finanziari sulle prospettive dell'Italia". Lo ha affermato il ministro dell'economia Giovanni Tria intervenendo all'assemblea annuale dell'Abi.

"Gli obiettivi di consolidamento di finanza pubblica non derivano solo dagli impegni europei ma anche dalla necessità di mantenere la fiducia degli investitori nazionali e internazionali sulla stabilità dell'economia".

I motivi principali del rallentamento dell'economia ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria "sono da rintracciare della riduzione delle esportazioni, il rallentamento dei consumi in paesi come gli Stati Uniti appare come una delle cause principali. La minore esportazione dei beni strumentali è coerente con la riduzione degli investimenti".