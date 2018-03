Rc auto, le tariffe tornano a crescere: stangato il sud, il costo medio città per città

Nuovo impennata delle tariffe Rc auto. Lo denuncia il Codacons che diffonde uno studio elaborato sulla base degli ultimi dati Ivass. Dal rapporto emerge che assicurare un’auto in Italia costa mediamente 420 euro, in aumento del 2% rispetto al precedente trimestre. Ma a colpire sono soprattutto le differenze territoriali, in particolar modo tra nord e sud.

Nel meridione assicurare un’automobile può costare anche il doppio rispetto ad altre zone della penisola. La maglia nera delle tariffe più alte va a Napoli con un premio medio pari a 636,9 euro, più alto del 114,7% rispetto alla città più economica che risulta essere Oristano (296,6 euro), seguita da Pordenone (309,2 euro) e Campobasso e Aosta (entrambe a 312,6 euro).

Anche a Prato (seconda in classifica) assicurare l’auto costa un occhio: 616 euro, contro i 543 di Caserta (terza in classifica) e i 526 di Firenze.

Rc auto, stangati i neopatentati

Si tratta però di un prezzo medio. Sì perché se un ragazzo 18enne di Napoli, neopatentato, vuole assicurare la propria auto spende la bellezza di 967,5 euro, anche se il record per tale fascia d’età spetta a due province della Toscana, e precisamente Pistoia con 1107,4 euro, seguita da Prato con 1095,2 euro.

La Regione dove su base trimestrale le tariffe rc auto crescono più velocemente è la Valle d’Aosta, con un aumento del +3,7%, seguita dal Trentino Alto Adige (+3,4%). Il miglior risultato in Sardegna, con i prezzi delle polizze fermi sul trimestre precedente.

Di seguito la classifica redatta dal Codacons delle province più costose sul fronte rc auto:

PROVINCIA PREMIO MEDIO Napoli 636,9 Prato 616,2 Caserta 543,7 Firenze 526,9 Pistoia 523,6 Reggio di Calabria 520,8 Massa-Carrara 516,3 Crotone 507,0 Vibo Valentia 502,2 Latina 494,2 Lucca 492,6 Roma 491,0 Pisa 490,8 Taranto 485,7 Foggia 473,5 Genova 472,7 Brindisi 471,1 Bologna 465,5 Salerno 463,6 La Spezia 459,5 Rimini 452,8 Bari 447,5 Catanzaro 444,7 Catania 443,1 Messina 442,2 Livorno 440,0 Ravenna 439,0 Pescara 435,4 Barletta-Andria-Trani 432,2 Macerata 429,2 Palermo 427,1 Torino 427,1 Ancona 423,1 Rieti 422,9 Cagliari 422,3 Reggio nell'Emilia 420,2 Venezia 416,7 Modena 411,1 Como 410,2 Milano 409,9 Fermo 409,0 Frosinone 405,0 Pesaro e Urbino 403,4 Parma 399,8 Forli-Cesena 399,5 Padova 399,0 Lecce 394,9 Ragusa 394,8 Siracusa 394,2 Trapani 393,9 Monza e della Brianza 393,8 Benevento 391,6 Varese 391,1 Piacenza 388,9 Terni 387,8 Avellino 387,6 Caltanissetta 387,0 Pavia 386,7 Cosenza 386,6 Sassari 386,5 Lodi 385,1 Grosseto 384,0 Treviso 383,6 Teramo 382,6 Savona 379,9 Ascoli Piceno 379,7 Verona 378,1 Ferrara 376,8 Arezzo 376,3 Brescia 376,1 Perugia 375,8 Nuoro 373,4 Imperia 372,7 L'Aquila 370,0 Trieste 365,0 Chieti 364,6 Lecco 364,6 Matera 363,2 Cremona 363,0 Agrigento 362,0 Bergamo 361,3 Vicenza 361,2 Bolzano 358,2 Sud Sardegna 352,6 Sondrio 351,3 Mantova 350,5 Alessandria 349,5 Viterbo 347,2 Siena 344,4 Rovigo 343,0 Isernia 336,3 Trento 334,5 Novara 332,5 Verbano-Cusio-Ossola 332,5 Potenza 332,0 Asti 329,9 Cuneo 326,8 Enna 325,8 Gorizia 324,3 Belluno 323,7 Udine 317,9 Vercelli 316,4 Biella 315,2 Aosta 312,6 Campobasso 312,6 Pordenone 309,2 Oristano 296,6

Fonte: elaborazioni Codacons su dati Ivass III trim. 2017