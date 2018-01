Polizze dormienti, cosa sono e come chiedere il rimborso

L'Ivass, l’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni, ha messo in atto un piano per 'risvegliare' le polizze dormienti. Si tratta di contratti assicurativi che, nonostante sia già stato maturato il diritto al pagamento, non vengono riscosse perché gli aventi diritto non ne sono a conoscenza. Andiamo adesso a vedere cosa sono le polizze dormienti, come è possibile scoprire se un familiare ne aveva stipulata una e come riscuotere l'importo dovuto.

Polizze dormienti: cosa sono

Come chiarito dall'Ivass, le polizze vita dormienti sono quei contratti di assicurazione che, per diversi motivi, non sono state riscosse dai beneficiari e giacciono presso le imprese in attesa della prescrizione. Possono essere sia polizze per il caso di morte dell'assicurato, di cui nessun familiare era a conoscenza, o i polizze di risparmio che, giunte alla scadenza.

Polizze dormienti: entro quando chiedere la prestazione

I beneficiari della polizza hanno 10 anni di tempo dalla del''evento, che sia il decesso dell'assicurato o la scadenza del contratto.Oltre tale termine le imprese devono devolvere le somme al Fondo Rapporti Dormienti istituito presso la CONSAP. Il termine di 10 anni si applica agli eventi accaduti dal 20 ottobre 2010.

Polizze dormienti: come verificare se un familiare deceduto ne aveva stipulata una

Per scoprire se un familiare deceduto aveva stipulato un'assicurazione sulla vita, l'Ivas consiglia due possibili azioni.

rivolgersi al "Servizio ricerca coperture assicurative vita" dell’ Ania (Associazione nazionale delle imprese assicurazione) che fornisce ai richiedenti (ad esempio i coniugi delle persone decedute) informazioni sull'esistenza o meno, presso le imprese italiane, di coperture assicurative vita relative alla persona deceduta, ipotizzata assicurata. La ricerca si basa sul verificare, tra l’altro, che il nome di colui che chiede le informazioni compaia tra i beneficiari della polizza. Si suggerisce, perciò, di formulare tante richieste quanti sono i potenziali beneficiari. Esempio: se è deceduto un familiare, padre di due figli, è bene che formulino la richiesta sia la moglie che ciascuno dei due figli, per ampliare il raggio della ricerca.

rivolgersi all'intermediario assicurativo, alla banca o all'impresa di assicurazione di cui si serviva il familiare, chiedendo informazioni – meglio se per iscritto - sulla esistenza della polizza.

A questo link è possibile scaricare il modulo per effettuare la ricerca. Una volta terminati i vari controlli incrociati, l'Ivass restituirà i dati alle imprese di assicurazione in modo che possano ricercare i beneficiari e pagare le polizze. Il primo incrocio avverrà nel mese di marzo 2018.