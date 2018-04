Ama assume 400 persone: "Avviato il percorso per lo sblocco del turn over"

Dopo anni l'Ama torna ad assumere: l'azienda municipalizzata che si occupa della raccolta dei rifiuti a Roma lo fa per sostenere il nuovo modello di raccolta differenziata che intende lanciare in tutta Roma, a cominciare dai a municipi VI e X.

Ama assume: tutte le posizioni ricercate

Il verbale di incontro siglato con i sindacati dopo due giorni di trattative, andati in scena tra ieri e oggi e a cui hanno preso parte l'assessore alla Sostenibilità ambientale, Pinuccia Montanari, il direttore operativo della municipalizzata, Massimo Bagatti, il direttore del Personale, Saverio Lopes, e il responsabile delle relazioni industriali, Marcello Bronzetti, sancisce l'inizio del percorso che porterà allo sblocco del turn over che coinvolgerà nel triennio 2018/2020 circa 400 unità di personale, che andranno a rimpiazzare le altrettante in uscita per pensionamento.

Assunzioni e pensionamenti: turn over per 400 in AMA

Il piano di assunzioni riguardarà operatori ecologici, addetti alla manutenzione e altre figure infungibili utilizzando il canale di reclutamento, con procedura a evidenza pubblica, mediante la rete dei centri per l'impiego. Insomma, uomini e donne, compresi gli operai per le officine dove si riparano i mezzi, fondamentali per sostenere lo sforzo del nuovo modello di raccolta.

Inoltre "relativamente al piano assunzionale 2018/2020- continua il verbale- Ama utilizzerà come parametro di riferimento il turn over di Fte (Full Time Equivalent) per ciascuna delle annualita' del corrispondente anno precedente".

Secondo fonti qualificate interpellate dall'agenzia Dire, le assunzoni coinvolgeranno per il 2018 a 130 unità. Da qui i circa 400 nuovi arrivi in totale nel triennio.

L'accordo ha affrontato anche la questione relativa all'imminente arrivo di nuovi mezzi e nuovi centri di raccolta.

Fonte agenzia Dire