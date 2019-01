Ferrovie in soccorso del Governo: l'Ad Battisti lancia la ricerca per 4.500 nuovi dipendenti

Il Gruppo Fs-Anas assumerà 4.500 dipendenti nel corso del 2019. Ad annunciarlo l'amministratore delegato del Gruppo, Gianfranco Battisti che spiega come 4mila saranno i nuovi assunti nelle Ferrovie e circa 500 in Anas.

"Quasi tutte le assunzioni -ha spiegato Battisti- saranno nei processi operativi". "Sarà un bello stimolo per l'economia del Paese. Diamo un segnale molto forte di presenza sul campo".

Assunzioni ferrovie: le ultime notizie

Secondo i piani Ferrovie assumerà circa duemila fra capistazione, macchinisti e capitreno, ma anche personale per potenziare l’assistenza e la security per le persone che ogni giorno scelgono il treno per muoversi; un migliaio fra manutentori di treni e di infrastrutture ferroviarie e stradali.

Secondo i dettami del nuovo Piano industriale quinquennale, spazio anche per nuovi autisti e nei settori della logistica e delle merci.

Previsti infatti nuovi ingressi in settori considerati strategici: 600 persone nel Polo Mercitalia impegnato nel rilancio del trasporto merci su ferrovia; 250 nuovi autisti viaggeranno sui mezzi di Busitalia per migliorare gli standard qualitativi del trasporto urbano ed extraurbano nelle regioni dove FS Italiane svolge il servizio.

Come spiega il Gruppo FS in una nota accanto alle assunzioni previste nel 2019, il Gruppo FS Italiane prosegue collaborazioni e partnership con alcune delle più prestigiose università italiane con l'obiettivo di favorire l'approccio al mondo del lavoro di migliaia di neolaureati, in larga parte in discipline ingegneristiche, e scoprire talenti che possano crescere e sviluppare le proprie capacità.

Assunzioni Ferrovie: come candidarsi

Come spiega il gruppo Ferrovie per candidarsi occorre compolare questo form che alimenta una banca dati unica per le principali Società del Gruppo dove sono presenti tutti i curricula che verranno selezionati.

È inoltre online una pagina dove vengono pubblicate le ricerche in corso da parte del gruppo Fs.

Assunzioni Anas: come candidarsi

Anas invita a collegarsi a questa pagina per inoltrare le proprie candidature spontanee online. Devi collegarti al sito anas, al link http://www.stradeanas.it/it/lavora-con-noi.

Le specifiche ricerche in corso saranno invece pubblicate nella apposita sezione "Ricerche in corso".